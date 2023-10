Doda spełniła swoje marzenie i przygotowała dla słuchaczy wyjątkową trasę koncertową "Aquaria Tour". Kulisy przygotowań tego widowiska mogliśmy podejrzeć w programie "Doda. Dream Show". Koncerty wokalistki zostały zorganizowane w polsatowskiej hali, do której przybyli fani z całej Polski. Na drugim z nich zauważyliśmy wyjątkowych gości - Wandę Rabczewską i Dariusza Pachuta. Na tym nie koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo Kazadi o Dodzie. Ma wyrobione zdanie

Pachut i mama Dody razem. Bawili się na koncercie gwiazdy

Zarówno sportowiec, jak i Wanda Rabczewska wystąpili gościnnie w programie poświęconym organizowaniu wymarzonej trasy koncertowej. Bliskich Dody nie mogło oczywiście zabraknąć podczas koncertu. Pachut miał na sobie marynarkę, zaś mama gwiazdy przybyła na koncert we wzorzystym, eleganckim okryciu. Bliscy wokalistki we własnym gronie obserwowali całe widowisko. Możemy przypuszczać, że bardzo dobrze się dogadują i chętnie spędzają czas w swoim towarzystwie. Po więcej zdjęć Dariusza Pachuta i Wandy Rabczewskiej zapraszamy do galerii na górze strony. W towarzystwie mamy artystki i Pachuta można było wypatrzyć również Elżbietę Zapendowską, która mocno kibicuje Rabczewskiej od początku jej kariery.

Wanda Rabczewska, Dariusz Pachut Plotek Exclusive

Dziś Doda ma wspaniały kontakt z mamą. Kiedyś nie było tak kolorowo

Relacja gwiazdy i jej mamy jest tematem szeroko komentowanym w sieci. Obecnie wiele osób podziwia więź między Dodą a Wandą Rabczewską. Widać to szczególnie na Instagramie. - Pani Wanda to dla mnie ideał matki, to jak cię wspiera. Popłakałam się, jak oglądałam wywiad z nią u Gosi Ohme. Masz szczęście, że masz przy sobie takich ludzi i to, że są oni twoimi rodzicami - oznajmiła jedna z obserwatorek Dody pod jej zdjęciem na Instagramie. Artystka postanowiła rozwinąć temat więzi z Wandą Rabczewską. - Nasza relacja jest wynikiem bardzo ciężkiej pracy i wielu kompromisów. Kłócimy się równie często i często mamy bardzo różne zdanie. Jeżeli ktoś myśli, że jest aniołem, to owszem potrafi być, ale tak samo potrafi być piekielnie męcząca i narzucająca się - zaczęła gwiazda. - Kiedyś ograniczyłam kontakt z nią na ponad pół roku, bo tak chciała ingerować w moje życie i karierę. "Zmusiła mnie" do zatrudnienia mojego brata jako menadżera, który nie miał kompletnie doświadczenia, a my nigdy dobrego kontaktu. Jak się domyślasz pójście na rękę matce było fatalną decyzją - dodała wokalistka.