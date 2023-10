Konopskyy "rośnie z minuty na minutę". Liczby szokują. Wszystko przez aferę

Dwóch youtuberów postanowiło przyjrzeć się rzekomej pedofilii, jakiej mieli dopuścić się znani twórcy internetowi. W materiale Sylwestra Wardęgi został poruszony wątek Stuu, Marcina Dubiela oraz Boxdela. Drugą część śledztwa widzowie będą mogli obejrzeć na kanale Mikołaja Tylko. Fani Konopskyyego, a także osoby zainteresowane kontrowersyjną sprawą, z niecierpliwością wypatrują filmu na jego kanale, w związku z czym mowa o rekordowych wzrostach.

Konopskyy nie miał jeszcze tak licznej publiki. Wszyscy czekają na Pandora Gate 2

Wątek zasięgów Konopskyyego to powód gorącej dyskusji na X (dawniej Twitterze). "Przez ostatnią godzinę Konopskiemu przybyło prawie 100 tysięcy nowych subskrypcji" - czytamy w serwisie. Konopskyy ma obecnie 1,46 mln subskrybentów, co czyni jego kanał jednym z najpopularniejszych na polskim YouTube. "Rośnie z minuty na minutę" - pisze jeden z internautów. Obserwatorzy twórcy dostrzegli także wzmożony ruch na jego Instagramie. Na tej platformie Konopksyy zgromadził 691 tys. obserwatorów. W opisie umieścił wzmiankę "YT - 900 000+ SUBS", co jest już nieaktualnym zapisem. Internauci są ciekawi, ile odsłon wygeneruje najnowszy film twórcy. Prawdopodobnie zasięgi Mikołaja Tylko wzrosną w jeszcze bardziej zawrotnym tempie.

Do Pandora Gate odniosła się prokuratura

Nie wiemy, co dokładnie znajdzie się w zapowiedzianym filmie Mikołaja Tylko. Materiał z pewnością poruszy kontrowersyjne wątki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowiła zabrać głos w sprawie Pandora Gate w rozmowie z Pudelkiem. - Prokuratura nie ma możliwości ani wpływu na to, w jaki sposób to wszystko zostanie w filmie przedstawione. Jeśli będą pojawiały się tam informacje, które mogą dotyczyć sprawy, z pewnością będą one wnikliwie analizowane i będziemy również na podstawie tego filmu dokonywać dalszych czynności procesowych. Na razie nie wiemy, czy się ukaże ten film i w jakim terminie - mówi Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Więcej o najgłośniejszej aferze na polskim YouTube przeczytacie tutaj, a po zdjęcia Mikołaja Tylko zapraszamy do galerii.