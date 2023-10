7 października 2023 roku Izrael został zaatakowany. Palestyński Hamas postanowił wystrzelić rakiety w stronę wroga. Bojownicy przedostali się na teren kraju. Zostali wzięci również zakładnicy. Władze Izraela wprowadziły stan nadzwyczajny, który ma trwać co najmniej 48 godzin. Póki co pojawiły się informacje o co najmniej 200 zabitych osobach. Ponad 1400 cywilów jest rannych. W tej dramatycznej sytuacji wiele polskich gwiazd postanowiło okazać solidarność z Izraelczykami. Do ich grona dołączyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazna Kopuła niszczy w powietrzu rakiety Hamasu. Oto nagranie z Tel Awiwu

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek wspierają Izrael. Na ich profilach pojawiły się wpisy

Wsparcie okazali Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek. Na profilach pary w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia flagi Izraela. Ponadto prezenter wstawił również wzruszający wpis na konto na Instagramie. "Dziś moje serce jest na Bliskim Wschodzie, miejscu z wielu powodów dla mnie ważnym. Mam tam rodzinę i przyjaciół. Wiemy, że oni są bezpieczni. Myślę o wszystkich moich bliskich właśnie tam. Sercem jestem z nimi. Wysyłam życzenie pokoju" - napisał.

Jak obecnie wygląda sytuacja w Izraelu?

Informacja o aktualnym stanie w Izraelu jest przekazywana na bieżąco. Obecnie uruchamiana jest procedura ewakuacyjna. Specjalnie zorganizowane samoloty wylecą w Polski jeszcze dzisiaj, czyli 8 października 2023. Wiadomość potwierdziło biuro rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dodatkowo jak przekazał Łukasz Boks, minister obrony Izraela nakazał przygotowanie do ewentualnej ewakuacji mieszkańców na północy. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji.