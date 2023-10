Jego słowa o Pandora Gate wkurzyły internautów. "Infantylny wpis"

Sylwester Wardęga 3 października opublikował na YouTube nagranie "Mroczna tajemnica Stuu i youtuberów: Pandora Gate (Boxdel, Dubiel, Fagata)". W materiale zajął się problemami rzekomej pedofilii w środowisku youtuberów. Od tego czasu afera Pandora Gate przybiera na sile. Pisało i wypowiadało się już na jej temat wiele osób - nie tylko celebrytów, ale także polityków. Przypomnijmy, że sprawą zainteresowali się premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro czy wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha. Teraz głos zabrał Łukasz "Juras" Jurkowski, który sceptycznie odniósł się do całej afery.

Łukasz "Juras" Jurkowski o Pandora Gate. "Popieprzone na maksa"

Łukasz Jurkowski znany szerszemu gronu jako Juras jest komentatorem i dziennikarzem sportowym oraz zawodnikiem taekwondo i MMA. Uczestniczył także w walkach KSW. O 42-latku ostatnio nie było głośno. Teraz jednak jednym wpisem na portalu X (dawniej Twitter) podzielił internautów, wywołując w sieci burzę. Wszystko dlatego, że były zawodnik KSW napisał, co myśli o aferze Pandora Gate. Nie tylko nie gryzł się w język, ale także sprawiał, jakby sceptycznie podchodził do tematu. Ponadto opisał Pandora Gate w kategoriach medialnego szumu i uderzył w polityków mówiących o sprawie, zapominając, że w tym wszystkim chodzi o potencjalne ofiary rzekomych pedofilów. Odniósł się też do wyczekiwanego przez internautów nagrania o aferze, którego autorem ma być Konopskyy.

Żyjemy w jakiejś tragikomedii współczesnych czasów. Połowa kraju, rząd i prokuratora czeka na film jakiegoś młodego youtubera. Premier kraju na TT piszę o przesłuchaniu innego. Kto jeszcze uważa, że jest to popieprzone na maksa? O całym absurdzie kampanii polityków już nawet nie wspominam. Coraz bardziej tęsknie za latami 90. Człowiek się martwił czy wyjdzie na boisko kolega z piłką i czy mama rzuci wodę - napisał.

W komentarzach burza

Pod wpisem Jurasa szybko pojawiło się wiele komentarzy. Niektórzy przyznali byłemu zawodnikowi KSW rację, inni zarzucali mu zbyt płytkie podejście do tak poważnego tematu oraz fakt, że z sentymentu koloryzuje lata 90. "Juras "tęsknisz" za tym, że byłeś młody, a nie latami 90. Wtedy raczej tak kolorowo nie było. Tylko nie było internetu, żeby o wszystkim wiedzieć/czytać", "Łukasz z całym szacunkiem, ale to wpis w stylu typowego boomera z cyklu: kiedyś to były czasy...", "No ale bądźmy szczerzy, lata 90. w Polsce to himalaje patologii, wszechobecna bieda, mafia, chuligaństwo na ulicach, bezrobocie, powszechny alkoholizm i narkomania", "Infantylny wpis. W latach 90. byłeś dzieciakiem i nie miałeś problemów ludzi dorosłych, które powinieneś mieć teraz". - pisali.