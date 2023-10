Hakiel podsumował wspólne inwestycje z Cichopek. Nie wszystkie były korzystne

Znany tancerz w wywiadzie u Żurnalisty wrócił do przeszłości z Katarzyną Cichopek. Wspomniał między innymi o sferze finansowej i wspólnych biznesach, o czym nie jest tak głośno w sieci. Była para potrafiła na przykład wydać miliony na zakup nieruchomości. Czy to była dobra decyzja?

Hakiel otwarcie przyznaje się do błędów w inwestycjach z Cichopek. Dziś wyciąga lekcje

Prowadzący poruszył w rozmowie temat słynnej willi na Wilanowie, kupionej za 3,5 mln złotych, kredyt zaciągnęli jednak we franku. Ogromna posiadłość nie została do tej pory sprzedana, było bowiem wiele problemów z tym związanych. Czy po rozwodzie sytuacja uległa zmianie? Tancerz postanowił zabrać głos w sprawie warszawskiej nieruchomości. - Ten dom od wielu lat, nastu już jest wynajęty. Wszystko jest super. Kończymy rozprawę frankową. Są przewidywania, że będzie dobrze. Dobra kancelaria to prowadzi. To nasza ostatnia wspólna nieruchomość. Podpisaliśmy się, że po załatwieniu spraw ją upłynnimy. I tyle. (...) My w wiele rzeczy różnych inwestowaliśmy. Na tym też polega biznes. Ten nie popełnia błędów, kto siedzi na kanapie - przyznał Marcin Hakiel.

Hakiel próbował działać z Cichopek na giełdzie. To również nie było dobrą decyzją

Była para zainteresowała się także sytuacją na giełdzie. Niestety ich kolejna inwestycja nie przyniosła oczekiwanego rezultatu. - Mieliśmy jakieś akcje inwestycyjne na giełdzie. Do końca się na tym nie znaliśmy. Tam były pewne pozycje, których nie udało się zamknąć tak, jak z lepszą wiedzą i doświadczeniem pewnie moglibyśmy je zamknąć. U mnie było różnie. Do czasu miałem wspólnika, miałem akademię w Poznaniu. Teraz już jej nie mam. Będę się otwierać w innych miastach, tylko samemu. Przez te 15 lat prowadzenia działalności sporo się nauczyłem - wyznał tancerz u Żurnalisty. Była para ma na koncie kilka nieudanych decyzji, ale warto zaznaczyć, że także wiele sukcesów. Podczas trwania małżeństwa celebryci zarobili fortunę na własnych markach czy programach telewizyjnych. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.