Fani Kanału Sportowego nie zobaczą już prowadzących z produktami Liptona. Wszystko przez to, że marka postanowiła zakończyć współpracę z m.in. Krzysztofem Stanowskim. Decyzja została ogłoszona za pomocą mediów społecznościowych dnia 8 października 2023 roku. Lipton był głównym partnerem reklamowym "KS Poranka". Ostatnie wydanie, w którym produkty marki były wyeksponowane, było emitowane 6 października. To właśnie wtedy firma na dobre odcięła się od Macieja Dąbrowskiego.

Kanał Sportowy może się pożegnać ze współpracą ze znaną marką. Duża firma postanowiła rozwiązać umowę

Całe przedsięwzięcie ma związek z głośną aferą youtuberów, nazwaną Pandora Gate. Od 3 października regularnie pojawiają się nowe ustalenia w sprawie. Marce Lipton nie spodobały się komentarze o podtekście seksualnym, które Maciej Dąbrowski, czyli "Człowiek Warga" wypowiadał w jednym z odcinków w 2014 roku. Firma rozwiązała umowę i zdecydowała się stanowczo odciąć "od osoby p. Macieja Dąbrowskiego oraz jakichkolwiek zachowań krzywdzących osoby małoletnie". Teraz przyszła kolej na całkowite zerwanie współpracy z Kanałem Sportowym.

"Oświadczamy, że dzień 6 października 2023 roku był ostatnim dniem współpracy z Kanałem Sportowym przy programie KS Poranek. Gdy decydowaliśmy się na podjęcie tej współpracy, chcieliśmy, by nasz produkt pojawiał się w porannych, pozytywnych rozmowach, czyli w kontekście dla nas naturalnym. Niestety w sytuacji pojawienia się treści niezgodnych z naszymi wartościami zdecydowaliśmy się zakończyć współpracę" - podkreślono w oświadczeniu na oficjalnym profilu na Instagramie. Warto przypomnieć, że Lipton stanowił dużą część "KS Poranka". Prowadzący zawsze korzystali z kubków firmy, a także wyświetlali baner z napisem "Rozpocznij dzień z Lipton". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Dąbrowski zniknie z programu na Kanale Sportowym. Wszystko przez słowa, które wypowiedział dziewięć lat wcześniej

Jakiś czas temu na jaw wyszedł stary filmik na Youtube, którego współtwórcą był Maciej Dąbrowski. Skandaliczne nagranie pochodzi sprzed dziewięciu lat. W materiale "Człowiek Warga" podpowiadał koledze, o co ma pytań przypadkowych przechodniów. Wśród przepytywanych znalazły się kilkunastoletnie dziewczyny. Same pytania miały najczęściej podtekst seksualny. Dąbrowski postanowił opublikować oświadczenie. "Tłumaczę się i jestem winny. I zdaję sobie z tego absolutnie sprawę. Jestem winny c******go humoru, głupich żartów i dowcipów, które przekroczyły granicę" - napisał na Twitterze. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Przemysław Czarnek o Pandora Gate. Mówi o Janie Pawle II. "Powinni trafić za kratki"