Meghan Markle i książę Harry niedługo po tym, jak odcięli się od rodziny królewskiej, przeprowadzili się do Kalifornii, a dokładniej do Los Angeles. Markle chciała być bowiem bliżej matki. Przez długi czas po przeprowadzce do USA księżna nie była widywana na ulicach miasta. Z czasem jednak do mediów zaczęły trafiać pojedyncze zdjęcia od paparazzi, którzy zwykle znajdowali żonę księcia Harry'ego na zakupach. Teraz po sieci krąży zdjęcie Meghan Markle, które zrobiły jej fanki.

Meghan Markle z fankami

Jennifer Su jest amerykańską prezenterką radiową. Na Instagramie pochwaliła się, że przyjechała do Los Angeles. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że od razu, przypadkiem spotkała Meghan Markle. Su była w towarzystwie przyjaciółek i razem z nimi postanowiła zatrzymać Meghan Markle, by poprosić o wspólne zdjęcie. Była gwiazda serialu "W garniturach" zgodziła się. Fotografię wykonano późnym wieczorem na jednym z parkingów.

Przyjechałem do Los Angeles i wpadłem prosto na wspaniałą Meghan Markle. Niesamowity sposób na rozpoczęcie podróży - czytamy na Instagramie Jen Su.

Prezenterka dodała to samo zdjęcie na instagramowe konto ponownie, tym razem modyfikując jego podpis. Zdradziła bowiem, jak zachowywała się żona księcia Harry'ego. Okazuje się, że Amerykanka porozmawiała z fankami i miała być bardzo miła.

Wylądowaliśmy w Los Angeles i w drodze na kolację wpadliśmy na Meghan Markle. Całkowicie dyskretna, bardzo przyjazna, miła rozmowa - napisała Su pod zdjęciem.

Meghan Markle w naturalnej wersji

Na zdjęciu widać, że Meghan Markle się uśmiecha. Ma na sobie prostą, lnianą koszulę w biało-beżowe paski o oversizeowym kroju. Kreacja pochodzi z kolekcji Ralpha Laurena i kosztuje, bagatela, 168 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 730 złotych. Całość uzupełniały przeciwsłoneczne okulary i złota biżuteria. Markle związała też włosy i postawiła na delikatny makijaż. Przypominamy, że w górnej części artykułu znajdziecie więcej zdjęć Meghan Markle i księcia Harry'ego.