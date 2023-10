Afer w świecie influencerów nie brakuje, a w uniwersum freak fightów z konfliktem czy po prostu skandaliczną wymianą zdań mamy do czynienia przy każdej konferencji i gali. Maja Staśko za pomocą InstaStories nagłośniła temat Nikity Magical, zawodniczki Clout MMA, która obraziła swą rywalkę na scenie. Korwin Piotrowska nie kryje w związku z tym oburzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Staśko o Pandora Gate

Korwin Piotrowska ostro o obecnych wzorcach młodzieży. Wspomina o patologii

- Influencerka promowana przez idolkę dzieci mówi do kobiety, że ma sper** na twarzy ze zlizywania lo**, po czym ją uderza, zachęcana przez innego influecnera - tak opisała na InstaStories sytuację z Clout MMA Maja Staśko. Korwin Piotrowska nie mogła przejść obok tej sprawy obojętnie. - Bo to jest opowieść o tym, kto zostaje dzisiaj wzorem dla innych i o tym, że cyniczne media oraz korporacje, agencje na tym żerują, bo liczy się tylko zysk, klikalność, kontrowersja, nawet choćby kosztem przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej. Kaska leci to spoko - oznajmiła dziennikarka w obszernym poście. Wspomniała, że edukacja rodziców w kwestii informatyki nie jest na najlepszym poziomie. Dziś dzieci często bezmyślnie sięgają po wspomnianą rozrywkę, a "biznes się kręci". Ponadto Korwin Piotrowska wyznała:

Do tego państwo, które teraz napina muskuły, choć nadal nic nie robi w kwestii pedofilii wśród księży, nie ma szefa komisji ds. pedofilii od miesięcy; o patostreamach mówiono od lat, w Sejmie też i co? Ano dupa. Edukację informatyczną rząd ma w dupie, podobnie jak seksualną, bo to podobno jest seksualizacja, jeśli nauczy się dziecko reagowania na podrywy pedo. Aha. Bóg je obroni. Idolami milionów, zapraszanymi do mainstreamowych debilomediów, zostają kryminaliści, analfabeci, naćpana i nachlana patologia z parciem na szkło i kasę, ludzie nastawieni jedynie na konsumpcję, już od poczęcia, a nie na logiczne myślenie, ludzie, którzy nie potrafią ułożyć bezbłędnie prostego zdania.

Korwin Piotrowska zauważyła, że wysoką klikalnością cechują się treści negatywne

- Ręka rękę myje. Wszystko jeden szajs. YouTube jest państwem w państwie, podobnie jak inne sociale. Ktoś z tym coś robi? Nic. Ma się klikać, ma zarabiać, a że klika się tylko zło, to sprawa jest jasna. Zobaczcie film "Idiokracja". U nas pisze się scenariusz. Na YouTube jest też sporo fajnych, mądrych kanałów i twórców, pamiętajcie - dodała na koniec dziennikarka. Tym samym zachęciła obserwatorów do żywej dyskusji. Co uważacie o jej stanowisku? Po zdjęcia Korwin Piotrowskiej zapraszamy do galerii.