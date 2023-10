Laura i Karol zyskali rozpoznawalność dzięki udziałowi w hitowym programie TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jednak eksperci wcale nie połączyli ich wówczas w parę. Telewizyjne małżeństwa zakończyły się rozwodem razem z końcem emisji sezonu. Niedługo potem uczestnicy zaczęli się spotykać i zrozumieli, że łączy ich prawdziwe uczucie. Niedawno pochwalili się w mediach społecznościowych, że 30 września powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Teraz udostępnili w sieci kolejne kadry z tego wydarzenia.

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal żyją ślubem. Pokazali nowe zdjęcia

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo długo trzymali swoje plany w tajemnicy przed fanami. Dopiero po wielokrotnych pytaniach od obserwujących zdradzili, że zaręczyli się w tym roku w czerwcu podczas wakacji we Włoszech. Nie wyjawili jednak daty ślubu. Na początku października opublikowali za to zdjęcia z ceremonii.

Chociaż od tamtego czasu minęło już kilka dni, to para nadal przeżywa ślub. Na swoich profilach w mediach społecznościowych co jakiś czas wracają do ceremonii. Ostatnio świeżo upieczona żona pochwaliła się kolejną serią zdjęć ze ślubu. Opisała też miejsce, gdzie odbyło się wesele.

Są miejsca i ludzie, bez których nasze życie nie byłoby piękne. Są miejsca, do których trzeba wracać. Są ludzie w tych miejscach, którzy jeszcze bardziej podkreślają wyjątkowość chwili - napisała na swoim instagramowym profilu.

Karol i Laura poznali się jeszcze przed udziałem w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już jakiś czas temu opowiedział o tym, kiedy poznał swoją przyszłą żonę. Miało to być zaraz po emisji drugiego odcinka sezonu z ich udziałem. Jednak coraz częściej pojawiają się plotki, że para mogła znać się już wcześniej. Tak sugerował Jacek Wojciechowski, który próbował szczęścia w pierwszej edycji. "Według mnie tam są jakieś drobne nieścisłości. To jest bardzo podejrzane, że aż tak się sobie spodobali, że są parą. To jest zaskakujące i zadziwiające. Znam sytuację z relacji Igi [uczestniczki piątej edycji, która w programie wzięła ślub z Karolem, przyp. red], według mojej opinii możliwe, że Karol i Laura znali się wcześniej i zgłosili się do eksperymentu, sądząc, że ich dobiorą i będą mieli fajne wesele" - mówił wówczas.

Te spekulacje szybko ukrócił sam Karol, który na Instagramie opublikował pierwsze wiadomości z Laurą, co miało udowodnić, że poznali się dopiero w trakcie emisji show. "Tak zaczyna się miłość, szczęście, uśmiech, podróże, wspólne plany, te same marzenia, życie" - podpisał zrzut ekranu. W komentarzach fani zgodnie stwierdzili, że para od początku była dla siebie stworzona i w ich relacji nie ma co doszukiwać się teorii spiskowych. Więcej zdjęć Laury i Karola z programu znajdziecie w galerii na górze strony.