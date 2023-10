W sobotę 7 października dowództwo terrorystycznej organizacji Hamas ogłosiło rozpoczęcie zbrojnej operacji przeciwko Izraelowi. Premier Benjamin Netanjahu uznał, że kraj jest w stanie wojny i zapowiedział odwet. Media mówią już o 500 zabitych i dwóch tysiącach rannych, ale te szacunki mogą się jeszcze zmienić. Teraz głos w sprawie sytuacji zabrała Rozwojowa Mama, która pochodzi z Izraela i której rodzina wciąż tam przebywa. Influencerka zrelacjonowała wydarzenia w mediach społecznościowych.

Influencerka komentuje zdarzenia w Izraelu

Marielle Tourel, znana w sieci jako Rozwojowa Mama, najczęściej dzieli się na Instagramie wiedzą na temat rozwoju dzieci, opartą o badania naukowe. Tym razem była jednak dopytywana przez obserwatorów o bieżące wydarzenia w Izraelu. Influencerka wyznała, że sytuacja jest bardzo trudna, ale jej rodzina jest bezpieczna. Wspomniała o protestach, które trwają w Izraelu od wielu miesięcy. Wszystko przez religijnych fanatyków, którzy obecnie sprawują władzę w kraju. Przy okazji zwróciła się do Polek, przed którymi głosowanie w wyborach.

Sytuacja jest ogólnie w tej chwili tragiczna w Izraelu. Moja rodzina jest bezpieczna, ale do mediów dochodzi bardzo mało informacji, np. niedawno zapadł się budynek bardzo blisko naszego, bomby lecą na Tel Awiw. Był festiwal muzyczny, gdzie ludzie zostali postrzeleni lub wzięci w niewolę. (...) Wszyscy się spodziewali tego przez to, że kraj protestował przeciwko rządowi. Co sobota, od siedmiu miesięcy w każdą sobotę ponad 100 tysięcy ludzi w Tel Awiwie protestowało przeciwko temu rządowi. (...) Zniszczyli kraj. Inteligencja, kluczowe osoby w wojsku, siły powietrzne, piloci odmówili pracy dla tego rządu. Było ewidentne straszne osłabienie kraju. Żebyście mieli świadomość, jak szaleni są... Izrael to jest tak nowoczesny kraj i wyobraźcie sobie, że nagle kobiety wchodzą do autobusu i ci religijni fanatycy mówią "Te autobusy są religijne i kobiety z tyłu muszą być". Kobiety, nie bierzcie swoich praw za pewnik, bo zawsze można je zabrać - powiedziała Rozwojowa Mama na Instagramie.

Rozwojowa Mama o sytuacji w Izraelu: Jest kompletny chaos

Rozwojowa Mama powiedziała, że problemy zaczęły się nawarstwiać, gdy premier Benjamin Netanjahu wszedł w koalicję z ekstremalnie prawicowymi stronnictwami, żeby móc utworzyć rząd. Pojawiło się przyzwolenie na atakowanie Arabów, co miało prowokować terrorystów do ataku na Izrael. "W każdym razie to jest niesamowite, jak w dziewięć miesięcy ten rząd (...), jak oni rozłożyli kraj, widzimy teraz, jak słaby jest ten kraj. To było oczywiste, że Arabowie zemszczą się, wykorzystają tę sytuację. (...) Strzelają do ludzi po ulicach, zabijają ludzi, porywają, są ludzie brani w niewolę. Sytuacja jest bardzo, bardzo zła i nie widać, żeby była jakaś kontrola nad sytuacją. Gdzie jest armia? Nie wiedzą, co robią, jest kompletny chaos. Ale naprawdę, taka rzecz dla Polski - uważajcie, bardzo uważajcie na fanatyków religijnych. (...) Kolejne 48 godzin są kluczowe, bo sytuacja może się wyeskalować. Jest piekło w Gazie. (...) Marzę, aby teraz kraj złapał kontrolę i uratowali sytuację, i później, żeby podeszli poważnie do rozmów. Problem w tym, że Hamas ma fundament istnienia w zniszczeniu Izraela. Nie chcą go uznać, więc nie mogą podejść do rozmów pokojowych. (...) W każdym razie sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Jesteśmy w bardzo dużym stresie" - powiedziała Rozwojowa Mama.

