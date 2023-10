Chociaż ślub Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek na zawsze zapisał się na kartach historii polskiego show-biznesu, będąc ogromnym wydarzeniem medialnym, to jeszcze więcej zainteresowania wzbudził rozwód celebrytów. Gwiazda "Pytania na śniadanie" związała się później z kolegą z pracy - Maciejem Kurzajewskim, który też niedawno zakończył małżeństwo. Jego była żona Paulina Smaszcz od początku nie kryła się ze swoimi odczuciami na temat nowej relacji prezentera. Na jej profilach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wpisy, które atakowały zarówno jego, jak i aktorkę. Ten temat postanowił poruszyć Żurnalista, który niedawno zaprosił do swojego podcastu Hakiela.

Marcin Hakiel u Żurnalisty mówi o Paulinie Smaszcz. Dziennikarka może liczyć na jego zrozumienie

Marcin Hakiel udzielił Żurnaliście obszernego wywiadu, w którym otworzył się na temat swojego małżeństwa z Katarzyną Cichopek. Tancerz opowiedział m.in. o tym, jak się zaczęła ich relacja czy o samym rozwodzie. W tym wątku pojawiło się też pytanie o Paulinę Smaszcz. Podcaster nawiązał do jej krytycznych wpisów oraz wypowiedzi na temat byłego męża i gwiazdy "M jak miłość". - Nie znam pani Pauliny. Przez długi czas było mi jej żal. Wydaje mi się, że może pewnych emocji miała (w sobie) za dużo, ale ja ją po ludzku trochę rozumiem - mówił Hakiel.

Celebryta powiedział również, co jego zdaniem mogło doprowadzić Smaszcz do takiego zachowania. - Bycie oszukanym, zdradzanym przez naprawdę długi czas, bo nie mówimy tu o "one night stand" - tłumaczył. Na koniec dodał, że choć ją rozumie, to nie zamierza uzewnętrzniać się publicznie na temat byłego małżeństwa w takim stopniu jak ona. - Nie mnie to oceniać - podsumował.

Marcin Hakiel już nie jest singlem. Pochwalił się nową partnerką

Chociaż w ostatnim czasie Hakiel często wraca w wywiadach do swojego byłego małżeństwa, to wygląda na to, że wkracza właśnie w nowy związek. Tancerz opublikował na InstaStories zdjęcie z galerii sztuki, gdzie wybrał się z tajemniczą kobietą. Na pokazanym kadrze widać, że trzymają się za ręce. Celebryta jednak nie ujawnia tożsamości swojej towarzyszki. Podobnie chronił prywatność poprzedniej partnerki. Więcej o randce byłego męża Cichopek pisaliśmy TUTAJ. Zdjęcia Marcina Hakiela znajdziecie w galerii na górze strony.