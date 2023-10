Przemysław Czarnek o Pandora Gate. "Powinni trafić za kratki"

Bez wątpienia jednym z głośniejszych tematów ostatnich dni jest afera Pandora Gate. Materiały opublikowane przez Sylwestra Wardęgę mają dowodzić, że popularni youtuberzy wysyłali wiadomości o erotycznej treści do nieletnich fanek. W sprawę zaangażowali się politycy. Głos zabrał m.in. Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki. W ostatnim wywiadzie do tej kwestii odniósł się także Przemysław Czarnek, który w mocnym tonie wypowiedział się na temat nadużyć influencerów.

Przemysław Czarnek wypowiedział się o Pandora Gate

Minister Edukacji był ostatnio gościem portalu wpolityce.pl, gdzie udzielił obszernego wywiadu. Chociaż jednym z głównych tematów były zbliżające się wybory oraz taktyka Zjednoczonej Prawicy na zdobycie jak największej liczby głosów, to nie zabrakło też dyskusji na temat gorącej ostatnio afery internetowej. Przemysław Czarnek nie gryzł się w język, komentując sprawę Pandora Gate i w ostrych słowach wypowiedział się na temat padających w stronę popularnych youtuberów i influencerów oskarżeń o wykorzystywanie nieletnich.

To oczywiste, że ci zboczeńcy powinni trafić pod sąd i na długie lata za kratki, żeby nie mogli molestować, gwałcić, zmuszać do stosunków seksualnych nieletnich dziewcząt. Są zboczeńcami, których społeczeństwo powinno się obawiać i ich odseparować - mówił.

Polityk nie wypowiedział się na temat działań Ministerstwa Sprawiedliwości, które zajęło się już sprawą. "Natomiast, jeśli chodzi o szczegóły, to jest to już domena pana ministra Zbigniewa Ziobry, żeby jak najszybciej zbadać tę sprawę, postawić zarzuty, osądzić, aby winni ponieśli sprawiedliwą karę" - skomentował krótko.

Czy Pandora Gate zmieni polskie szkoły? Czarnek nie ma złudzeń