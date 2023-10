Michał Piróg pod ostrzałem krytyki. Widzowie "Top Model" nie są zadowoleni z jego decyzji

"Top Model" to jeden z chętniej oglądanych programów na TVN-ie. Już od 13 lat wzbudza ogromne emocje wśród widzów stacji, wywołując przy tym różne kontrowersje. Szczególnie jeśli chodzi np. o tematykę sesji zdjęciowych przygotowywanych dla uczestników. Po ostatnim odcinku lawina krytyki spadła na Michała Piróga. Fani dość stanowczo wyrazili swoje niezadowolenie nie tylko warunkami, w jakich pozowali przyszli modele i modelki, ale i decyzją, jaką podjął prowadzący show.

REKLAMA

Zobacz wideo Piróg wskazał, jakie błędy popełniają uczestnicy "Top Model"

Widzowie "Top Model" krytykują Michała Piróga. "Nie rozumiem"

W każdym odcinku "Top Model" z programem muszą pożegnać się kolejni uczestnicy. Jury, składające się z Katarzyny Sokołowskiej, Dawida Wolińskiego, Marcina Tyszki i Joanny Krupy, co tydzień wybiera najsłabsze ogniwo. W sobotę 7 października wskazali oni Alexa. Jednak w jego obronie stanął Michał Piróg, który może w trakcie trwania sezonu uratować przed odpadnięciem jedną osobę.

Okazuje się, że z tą decyzją nie zgadzają się fani formatu. Szybko po emisji odcinka zaczęły pojawiać się komentarze oburzonych internautów. "Czemu go przywrócił", "Nie rozumiem decyzji Michała. Dlaczego przywrócił Alexa, przecież jest najsłabszy", "Głupia decyzja, nie rozumiem, czemu został przywrócony. Nie zasłużył" - czytamy na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Nie wszyscy jednak podzielali tę opinię. Pojawiło się także sporo głosów od osób, które cieszyły się z decyzji Michała Piróga. Uważają, że Alex zasłużył na jeszcze jedną szansę. "Cieszę, że go przywrócono! Według mnie jest świetny, ma mega potencjał. Dzisiaj na sesji dawał dużo więcej propozycji, a wybrano (pewnie specjalnie) zdjęcie dość nijakie. Ale wierzę, że jeszcze mega dużo nam pokaże!", "Dobrze, że Piróg przywrócił Aleksa, bo ma w sobie potencjał i jeszcze to pokaże", "Kamień z serca, że Piróg go przywrócił" - pisali internauci.

Nagie sesje w "Top Model" znowu wzbudziły kontrowersje. Fani nie kryli oburzenia

Jednym ze stałych punktów każdego sezonu "Top Model" są sesje, do których uczestnicy muszą zapozować nago. Od zawsze wzbudzają one wielkie emocje, bo nieczęsto jest to też mocne przeżycie dla samych modeli. Widzowie w mediach społecznościowych zwrócili uwagę na to, że to zadanie jest bardzo niekomfortowe. "Nie rozumiem, po co ich zmuszacie do pozowania nago?! Nie widzicie, że oni czują się niekomfortowo?", "Kolejny raz modele nie chcą pozować nago, widać, że czują się skrępowani, a wy co? Kolejna edycja i znowu muszą się pokazywać nago" - pisali internauci. Więcej zdjęć Michała Piróga i uczestników "Top Model" znajdziecie w galerii na górze strony.