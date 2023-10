7 października o świecie palestyński Hamas zaatakował Izrael. W wyniku ostrzału rakietowego zginęło co najmniej 100 osób, a ponad 800 zostało rannych, ale z godziny na godzinę przybywa ofiar. Na wakacjach w Izraelu przebywała m.in. Young Leosia. Młoda raperka o trudnej sytuacji opowiedziała na InstaStories. "Ogólnie jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael (...) Od rana wystrzeliły już trzy czy cztery rakiety. Przed chwilą słyszeliśmy kolejny dźwięk alarmowy. Wybuchła też kolejna rakieta. Będziemy próbowali dzisiaj jakoś wrócić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo wojsko palestyńskie przemieszcza się tutaj do Tel Awiwu" - powiedziała zaniepokojona. Na szczęście młodej wokalistce udało się szybko dostać na lotnisko i uciec pierwszym dostępnym samolotem. "Lecimy do Stambułu, bo taki był pierwszy lot, żeby się stąd wydostać jak najszybciej. Jesteśmy safe [bezpieczni - red.], proszę się nie martwić" - poinformowała. Jak się okazuje, w Izraelu przebywała też Sofia Ennaoui, polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach średnich i długich.

REKLAMA

Zobacz wideo Sofia Ennaoui w "Wilkowicz Sam na Sam". Podkreśliła, że ciągle musi się tłumaczyć w kwestii bycia Polką

Sofia Ennaoui wybrała się na urlop do Izraela. Nie spodziewała się takiego obrotu spraw

Sofia Ennaoui już od jakiegoś czasu planowała urlop w Izraelu i dokładnie opracowywała plan wycieczki. "Czas na długo wyczekiwany przeze mnie wyjazd do Tel Awiwu z przyjaciółmi" - informowała w mediach społecznościowych na początku października. Jeszcze kilkanaście godzin temu wrzucała na InstaStories radosne zdjęcia w jednej z knajp w Tel Awiwie. 7 października lekkoatletka znalazła się nagle w samym centrum izraelsko-palestyńskiego konfliktu. Jak donoszą Izraelskie media, bojownicy Hamasu mają mordować cywili na ulicach miast i brutalnie porywać Izraelczyków, w tym kobiety i dzieci, i przewozić ich do strefy gazy. Z powodu ostrzału rakietowego i grożącego jej niebezpieczeństwa Ennaoui musiała jak najszybciej opuścić Izrael. Jak się okazuje, udało się jej bezpiecznie dotrzeć do Polski. "Drodzy, dotarliśmy wraz z przyjaciółmi bezpiecznie do Polski. Nikt z nas nie spodziewał się takiego obrotu sprawy, jednak dzisiejszy poranek mocno zmienił oblicze naszego urlopu" - poinformowała zaniepokojonych fanów.

Sofia Ennaoui uciekła z Izraela. Podziękowała lokalnym mieszkańcom fot. screen instagram.com/sofia.ennaoui

Sofia Ennaoui uciekła z Izraela. Podziękowała lokalnym mieszkańcom

Sofia Ennaoui w mediach społecznościowych poinformowała też, jak udało się jej wydostać z Izraela. Podziękowała za pomoc, którą otrzymała na miejscu. Dzięki życzliwości lokalnych mieszkańców mogła szybko opuścić hotel i wrócić do kraju. "Dzięki wielkiej uprzejmości i przychylności lokalnych mieszkańców, udało się nam dotrzeć na lotnisko, skąd udaliśmy się w dalszą podróż do Polski. Dziękujemy za gotowość "tu na miejscu" osób, które od wczesnych godzin porannych oferowały nam swoją pomoc i okazywały troskę" - podkreśliła.