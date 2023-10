Urbański ukrywa tatuaże pod garniturem albo makijażem. Wszystko pokazał

Hubert Urbański zgromadził na swoim Instagramie niemałą społeczność. Na tej platformie śledzi go ponad 37 tysięcy użytkowników. Fani chętnie komentują jego zdjęcia i kibicują w rozwoju telewizyjnej kariery. Pod jednym z postów Urbańskiego niektórzy nie kryli zaskoczenia. Prezenter wystąpił na nim bez garnituru, odsłaniając swoje ciało. Co Urbański skrywa pod elegancką odzieżą? Możecie być zaskoczeni.

Zobacz wideo Hubert Urbański ogląda "Milionerów" i śmieje się z uczestniczki

Urbański to fan nowoczesnej sztuki. Takie rysunki skrywa pod garniturem

Prezenter, jak się okazało w mediach, jest miłośnikiem tatuowania ciała, dlatego też posiada kilka tatuaży. Swego czasu opublikował kadr na Instagramie, na którym nie tylko zaprezentował się bez koszulki. Pozując tyłem do obiektywu zaprezentował plecy, na których można zauważyć malunek chińskiego smoka w kolorze czarnym.

Tatuażami ozdobił ponadto swoje palce. W tym miejscu pozwolił sobie wspomnieć o ukochanych czterech córkach. M, K, D, S oznaczają kolejno: Mariannę, Krystynę, Danusię oraz Stefanię. Urbański nie ukrywa, że bycie ojcem napawa go dumą i spełnieniem. Co zaskakujące, w programie mimo widocznych dłoni prezentera, nigdy nie widzieliśmy tych tatuaży. To wszystko z powodu profesjonalnego makijażu. "Prowadzący Milionerów musi być elegancki, a jego tatuaże na dłoniach nie wyglądają zbyt ładnie" - ujawnia informator "Faktu".

Tatuaże mogą byś sporym zaskoczeniem dla fanów. Prezenter przyzwyczaił ich do eleganckich stylizacji, na które składa się zazwyczaj krawat i garnitur. Na zdjęciach opublikowanych na Instagramie Hubert Urbański przełamuje jednak ten wizerunek. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ile zarabia Hubert Urbański?

Fani prezentera są ciekawi, czy ich ulubiony prowadzący również jest milionerem. Urbański od dawna pracuje w telewizji. "Milionerów" zaczął prowadzić w 1999 roku. Ma ponadto wiele współprac ze znanymi markami. Czy prezenter jest w takim razie milionerem? - Mogę tak o sobie powiedzieć. Oczywiście, że tak. Mam to szczęście, że dobrze zarabiałem, że zarobiłem dużo pieniędzy w życiu i mam nadzieję, że nie powiedziałem ostatniego słowa jeszcze - mówił Urbański w rozmowie z "Super Expressem". Po więcej zdjęć prowadzącego zapraszamy do galerii na górze strony.