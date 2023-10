Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wybrali się na kolejne w tym roku wakacje. Trudno zliczyć, jak wiele podróży w tym roku odbyli. Przypomnijmy jedynie, że bawili się w Grecji, nadawali z Włoch, chwalili się ujęciami z Jordanii. Teraz z kolei wybrali się do Szkocji. Wygląda na to, że podróż została starannie przygotowana. Wszystko dlatego, że jest ona prezentem urodzinowym dla Cichopek od Kurzajewskiego. Zakochani relacjonują wyprawę. Jest romantycznie. Pozwolili sobie też na śmiały kadr.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o wakacjach w Jordanii, z Kurzajewskim

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek na wakacjach. Kolejnych

Zarówno Cichopek jak i Kurzajewski ochoczo relacjonują podróż do Szkocji. Zdjęć na ich instagramowych kontach i InstaStories jest mnóstwo. Wygląda na to, że telefonów (albo aparatów) nie wypuszczają z rąk. Dziennikarz sportowy opublikował też lakoniczny wpis, w którym w hasztagach składa życzenia solenizantce, która właśnie obchodzi 41 urodziny. "Szczęście" - napisał, dodając emotikonę przedstawiająca serce, a później dodał: "#urodziny #stolatKasiu #Szkocja". Do wpisu załączona jest seria zdjęć, na których widać parę. Szczególną uwagę zwraca zwłaszcza ostatnie z nich. Widać na nim splecionych w miłosnym uścisku - na tle górskiego widoku - Cichopek i Kurzajewskiego. Para oczywiście się całuje. Romantycznie? Mało powiedziane. Tak przynajmniej twierdzą internauci. Więcej zdjęć Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z wyjazdu znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Fani komentują, a celebryci składają życzenia

Pod zdjęciami zarówno na instagramowych kontach Kurzajewskiego jak i Cichopek nie brakowało komentarzy. Fani pary nie szczędzili komplementów. "Miło się na was patrzy", "Bije od was miłość", "Pasujecie do siebie bardzo" - pisali internauci. Nie zabrakło też życzeń urodzinowych. Te występującej w "M jak miłość" Cichopek złożyli koledzy z planu: Anna Mucha i Marcin Mroczek. "Kasienko! Już ty wiesz czego, plus dużo miłości i spokoju" - życzyła Mucha, a Mroczek dodał: "Kasieńko wszystkiego najlepszego".