Sara Leokadia Sudoł znana szerszemu gronu jako Young Leosia wyjechała na wakacje do Izraela. Musiała jednak szybko opuścić kraj, bo ten 7 października został zaatakowany. Palestyński Hamas wystrzelił w kierunku Izraela rakiety, a bojownicy mieli przedostać się na teren kraju i wziąć cywilów jako zakładników. Aktualnie mówi się o 40 zabitych i 779 rannych jest po stronie izraelskiej. Palestyńczycy z kolei informują, że nie żyje 198 ich rodaków, a 1610 jest rannych (więcej o ataku Hamasu na Izrael przeczytacie TUTAJ, tekst jest na bieżąco aktualizowany). Teraz raperka zdradza, jak wygląda jej obecna sytuacja i uspokaja internautów.

Young Leosia bezpieczna: Żeby się stąd wydostać jak najszybciej...

Young Leosia opublikowała na InstaStories zdjęcie z samolotu. Okazuje się, że raperce udało się uciec z Izraela. Nie wraca jednak do Polski, a leci do Stambułu. Podróż do Turcji była w tym momencie jej jedyną i jednocześnie najszybszą drogą ucieczki.

Lecimy do Stambułu, bo taki był pierwszy lot, żeby się stąd wydostać jak najszybciej. Jesteśmy safe [bezpieczni - red.], proszę się nie martwić - napisała z samolotu.

Przypomnijmy, że raperka wcześniej relacjonowała swój pobyt w Izraelu i jak wyglądała sytuacja po ataku. - Ogólnie jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael - mówiła, pokazując pustą plażę. - Ludzie chodzili sobie z pieskami, a teraz ledwo tutaj jeżdżą samochody. Od rana wystrzeliły już trzy czy cztery rakiety. Przed chwilą słyszeliśmy kolejny dźwięk alarmowy. Wybuchła też kolejna rakieta - opowiadała. Ponadto podkreślała, że lotniska mają zostać zamknięte, toteż była świadoma, że musi uciekać z Izraela najszybciej jak się da, mimo że na wieczór miała zarezerwowany już inny lot. - Akcja rozwija się w ten sposób, że jest opcja, że zamkną lotnisko. Nie lecimy tym samolotem, którym mieliśmy wracać wieczorem. Jedziemy na lotnisko i będziemy próbowali wsiąść do jakiekolwiek samolotu zagranicznego, np. do Turcji - mówiła na InstaStories. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.