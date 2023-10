Young Leosia jest w Izraelu. "Wybuchła też kolejna rakieta"

W sobotę 7 października dowództwo wojskowe radykalnego palestyńskiego ugrupowania Hamas ogłosiło rozpoczęcie nowej operacji zbrojnej przeciwko Izraelowi. W kierunku Izraela wystrzelono rakiety, a bojownicy mieli przedostać się na teren kraju i wziąć cywilów jako zakładników. Media donoszą o licznych ofiarach. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Teraz okazuje się, że w Izraelu właśnie przebywa raperka Young Leosia. Wszystko opowiedziała na Instagramie.

Young Leosia przebywa w Izraelu, gdzie doszło do ataków rakietowych

Young Leosia wybrała się do Izraela na wakacje. Nie tak jednak miał przebiegać jej urlop. Raperka wrzuciła na Instagram relacje, w których opisała sytuację, w jakiej się znalazła. - Ogólnie jest taka sytuacja, że Palestyna zaatakowała dzisiaj Izrael - powiedziała i pokazała plażę, na której zwykle jest tłum ludzi i surferów. Tym razem było inaczej - miejsce opustoszało. - Ludzie chodzili sobie z pieskami, a teraz ledwo tutaj jeżdżą samochody. Od rana wystrzeliły już trzy czy cztery rakiety. Przed chwilą słyszeliśmy kolejny dźwięk alarmowy. Wybuchła też kolejna rakieta - powiedziała.

Raperka nie zamierza dłużej przebywać w atakowanym mieście. Wyjaśniła, że teraz będzie próbowała wydostać się z miasta. - Będziemy próbowali dzisiaj jakoś wrócić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda, bo wojsko palestyńskie przemieszcza się tutaj do Tel Awiwu - powiedziała. Szybko jednak okazało się, że to nie będzie takie proste, jak wcześniej jej się wydawało. - Akcja rozwija się w ten sposób, że jest opcja, że zamkną lotnisko. Nie lecimy tym samolotem, którym mieliśmy wracać wieczorem. Jedziemy na lotnisko i będziemy próbowali wsiąść do jakiekolwiek samolotu zagranicznego np. do Turcji. Trzymajcie kciuki za powodzenie akcji - mówiła na Instagramie. Zdjęcia Young Leosi znajdziecie w galerii na górze strony.

Raperka wyjawiła też, że dostaje liczne wiadomości o internautów, którzy próbują ją wciągnąć w dyskusje polityczne, twierdząc, że to Izrael od dłuższego czasu wywołuje ten konflikt i to nie jest tak, że Palestyna go zaatakowała. - Nie chcę się na te tematy polityczne wypowiadać, bo prawdopodobnie jest tak, jak mówicie, że Izrael był agresorem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy konflikt, to powiedziałam, że Palestyna zaatakowała, ponieważ to oni konkretnie pierwsi wystrzelili rakiety - dodała.