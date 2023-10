Aleksandra Żebrowska i jej mąż Michała Żebrowskiego należą do tego grona celebrytów, którzy chętnie dzielą się życiem prywatnym i aktywnie działają w mediach społecznościowych. Na Instagramie często pokazują, jak z przymrużeniem oka patrzą na życie. Często angażują się również w bieżące wydarzenia polityczne.

Aleksandra Żebrowska pozuje topless i apeluje do internautów

Aleksandra Żebrowska bez wątpienia słynie z promowania naturalności. Celebrytka pokazuje rzeczywistości taką, jaka jest. Na jej profilu próżno szukać zdjęć z sesji fotograficznych czy starannie przygotowanych stylizacji. Za to o wiele częściej można spotkać relacje z codziennych obowiązków czy luźne podejście do życia. W tym przypadku z pozoru błaha fotografia miała ukryty przekaz. Tym razem żona aktora podzieliła się z internautami zdjęciem jeszcze z czasów ciąży. Fotografia najprawdopodobniej powstała latem zeszłego roku. Celebrytka leży na stosie drewna i pozuje na nim topless. "Sprzedam drewno. Przysuche" - napisała i załączyła specjalny hasztag #idź na wybory.

Aleksandra Żebrowska zamieściła wymowny post. Fani są pod wrażeniem. "Inteligentny dowcip"

Wszystko wskazuje na to, że nowo dodany post Aleksandry Żebrowskiej jest aluzją do sytuacji rozgrywającej się na arenie politycznej. Internauci nie mogli przejść wobec tego obojętnie. Niemal od razu ruszyli do komentowania. "Mam wrażenie, że Przysucha stanęła na drodze wiekopomnej chwili" - napisała jedna z internautek. "Ola, jesteś po prostu zaj****ta" - dodała kolejna. "Inteligentny dowcip. Uwielbiam" - stwierdziła następna. "Sztuka na deskach. Uwielbiam panią za dowcip i dystans do siebie" - skwitowała kolejna.

Przypominamy, że politycy PiS-u, wraz z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, w poniedziałek 9 października przyjadą do Przysuchy. To właśnie tam odbędzie się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. O wizycie w Przysusze wiadomo od czwartku 5 października. Gdy podczas jednego ze spotkań zapytano prezesa, czy weźmie udział w telewizyjnej debacie z Donaldem Tuskiem, ten odparł: "Mam wtedy zapowiedziane spotkanie w sprawie bezpiecznej wsi w Przysusze. Już wiem, co wybiorę i co jest ważniejsze" - powiedział Kaczyński.