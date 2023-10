Bogumiła Wander kończy 80 lat. "Żyje w innym świecie"

Bogumiła Wander z pewnością należy do grona kobiet, obok których nie da się przejść obojętnie. Dała się poznać szerszej publiczności jako prezenterka Telewizji Polskiej i niemal natychmiast zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. Uwiodła swym wdziękiem, elokwencją i ogromną klasą. Bogumiła Wander właśnie skończyła 80 lat. Nie może jednak w pełni cieszyć się urokami życia na emeryturze. O tym, jak aktualnie czuje się gwiazda TVP, poinformował jej mąż Krzysztof Baranowski. W rozmowie z portalem Plejada zdobył się na wyjątkową szczerość.

Bogumiła Wander skończyła 80 lat, lecz jej życie nie jest usłane różami

Bogumiła Wander zmaga się z chorobą Alzheimera od dobrych kilku lat. Obecnie przebywa w specjalistycznym ośrodku opieki w podwarszawskim Konstancinie. Dokładnie w sobotę 7 października prezenterka Telewizji Polskiej skończyła 80 lat. Krzysztof Baranowski uznał, że kwiaty nie byłyby najlepszym prezentem dla żony. Wyjawił dlaczego.

Żona nie kojarzy kwiatów, bardziej kojarzy pocałunek. Taki "prezent" otrzymuje co tydzień, kiedy ją odwiedzam (...). Może dlatego, że często bywam u Bogusi, nie zauważam postępu choroby. Dopytuję pielęgniarki, które potwierdzają, że żona jest w dobrej formie fizycznej, co się wyraża apetytem. Bogusia żyje już w innym świecie. Nie wiem, czy mnie rozpoznaje, ale gdy mnie widzi, uśmiecha się - zdradził Krzysztof Baranowski w rozmowie z portalem Plejada.

Bogumiła Wander mieszka w ośrodku opieki w Konstancinie. Kiedyś była prawdziwą gwiazdą Telewizji Polskiej

Bogumiła Wander miała po raz pierwszy do czynienia z telewizją w 1965 roku. Wygrała wtedy konkurs na spikerkę w lokalnym ośrodku TVP. Można śmiało stwierdzić, że w jej życiu nastąpił wtedy prawdziwy przełom. Prezenterka szybko przeprowadziła się do stolicy i rozpoczęła karierę zawodową. W telewizji pracowała przez 37 lat i odeszła na skutek podjętej przez siebie decyzji. Swoim stylem do dziś inspiruje kolejne pokolenia. Więcej zdjęć Bogumiły Wander znajduje się w galerii na górze strony.

Bogumiła Wander Fot. Anna Bedyńska / Agencja Wyborcza.pl