Duet prowadzących "Pytania na Śniadanie" wybrał się do Szkocji. Podróżowanie to jedna ze wspólnych pasji Cichopek i Kurzajewskiego. Para podzieliła się nie tylko kadrami widoków zapierających dech w piersiach, ale i swoimi zdjęciami na tle zabytków. Jesteście ciekawi, jak wyglądają obecnie zakochani?

REKLAMA

Zobacz wideo Krzan porusza temat ślubu Cichopek

Cichopek z Kurzajewskim w Szkocji. Nie ma leżakowania

7 października Katarzyna Cichopek kończy 41 lat. Z tej okazji ukochany zabrał ją w kolejną podróż. Po najnowszych InstaStories widać, że znana para tym razem postawiła na aktywny wypoczynek. Zakochani postanowili odwiedzić szkockie zabytki, takie jak The National Wallace Monument, gdzie upamiętniony został narodowy bohater Szkocji, William Wallace. Na każdym ze zdjęć pary widać szczere uśmiechy. Z radością zwiedzają i podziwiają malownicze widoki z dużej wysokości. Ze względu na tamtejszą pogodę prezenterzy musieli postawić na cieplejszą odzież. Cichopek założyła nawet przytulny, skórzany kożuch. Po więcej zdjęć ze szkockiej wycieczki zapraszamy do galerii na górze strony.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski https://www.instagram.com/katarzynacichopek/

Cichopek jest obecnie w podróży, ale pamięta o wyborach

Aktorka poruszyła temat głosowania na swoim Instagramie. Już 15 października wybory parlamentarne i w związku z tym wielu influencerów wykorzystuje swą popularność do nagłośnienia tej kwestii. Co ma do powiedzenia Katarzyna Cichopek? - Dziewczyny! Nie odpuszczamy! Idziemy na wybory! Liczę na was @kobietynawybory - zaapelowała w sieci. Prezenterka dodała ponadto wzmiankę o treściach, jakie można znaleźć na jej profilu. - Mój Instagram to miejsce, gdzie pokazuję wam swój lifestyle, gdzie reklamuję różne rzeczy, polecam wam ciekawe miejsca, ale jest to też miejsce, gdzie chcę mówić o rzeczach ważnych. I właśnie takie ważne wydarzenie zbliża się wielkimi krokami, wybory parlamentarne. Kieruję moje słowa przede wszystkim do was dziewczyny. Nie odpuszczamy, idziemy na wybory, liczę na was. Nie będę wam mówiła, na kogo macie oddać swój głos. Ważne, żebyście poszły i zagłosowały w zgodzie ze sobą, ze swoim sercem - oznajmiła Cichopek. Na koniec dodała: - Nie traktujcie tego jako obowiązek obywatelski, to oczywiste. Potraktujcie to jako miejsce i czas, gdzie możecie wyrazić to, co czujecie, właśnie poprzez oddane głosu na swojego kandydata. Krótko mówiąc, dziewczyny, liczę na was.