Magdalena Stępień została zauważona w "Top Model". Jeśli by określać jej karierę, to szło jej całkiem nieźle w programie. Wkrótce potem poznała piłkarza Jakuba Rzeźniczaka, zakochała się, zaszła w ciążę. Para wspólnie opowiadała w wywiadach o swoim szczęściu. Niestety sielanka szybko się skończyła. Rzeźniczak zostawił ciężarną modelkę i odszedł do innej. Magdalena urodziła synka - Oliwiera i wszystko wskazywało na to, że w końcu los się do niej uśmiechnął. Niestety - po paru miesiącach okazało się, że chłopiec cierpi na rzadki nowotwór wątroby. W wieku zaledwie jednego roku zmarł.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień w "Tzg"? "Przyjęłabym"

Magdalena Stępień miała kryzys. Pojechała na wakacje

Przez kilka miesięcy po śmierci chłopca celebrytka była w żałobie. Nie udzielała już wywiadów, nie była tak aktywna w mediach społecznościowych. Widać było, że musiała utratę ukochanego dziecka ze sobą przepracować. Skupiła się na pracy. Następnie wróciła na ścianki, wywiady, i do aktywności na mediach społecznościowych. I gdy wydawało się, że jej karta w końcu się odwróciła na tę szczęśliwą i nic nie zwiastuje kryzysu, okazało się, że w życiu Magdaleny nastąpiły kolejne zawirowania. Celebrytka podzieliła się nimi przy okazji odpowiadania na serię pytań i odpowiedzi na Instagramie. "Jak się czujesz?" - zapytała jedna z fanek.

Ostatnio miałam mega słaby czas. Dlatego też wyleciałam, aby pozbierać myśli. Serio coś, co wydawało się cudem, okazało się pomyłką. Czekałam, aż będę gotowa, aby wam o tym wszystkim opowiedzieć - odpowiedziała.

Stępień na urlopie instagram.com/magdalena__stepien

Część osób zarzuciła Magdzie, że czasami na siłę udaje szczęśliwą. Magda przyznała, że od śmierci ukochanego synka wszystko się zmieniło i nigdy nie będzie tak szczęśliwa jak kiedyś. Nie ma się z resztą co dziwić. Więcej zdjęć Magdaleny Stępień znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Nie mam takiej potrzeby [aby udawać, że jest szczęśliwa - red.]. Od śmierci Oliwierka mówiłam, że nigdy już nie będę na 100 procent szczęśliwa - napisała Stępień.

Stępień na urlopie instagram.com/magdalena__stepien

Internauci chętnie wracają do tematu synka Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka. Chłopczyk odkąd się tylko urodził, uśmiechem wzbudzał dużo pozytywnych emocji. Jedna z obserwatorek Magdaleny napisała: "Uwielbiam wspominać uśmiech Oliwierka. Dziękuję za ten filmik silna kobieto". Chodziło o wideo, które Magda wrzuciła, zanim zaczęła odpowiadać na pytania widzów.

Staram się być silna, ale chwilami naprawdę ciężko, uwierzcie mi. Staram się funkcjonować w miarę normalnie, ale otaczające mnie sytuacje nie ułatwiają tego - dodała ze smutkiem.

Stępień na urlopie instagram.com/magdalena__stepien