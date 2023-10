Zdradza kulisy "Totalnych remontów Szelągowskiej". Fani nie mogli w to uwierzyć

Program wnętrzarski prowadzony przez Dorotę Szelągowską to nie tylko oprowadzanie po pięknych domach, ale i przedstawianie wzruszających historii uczestników. Ekipa ma za zadanie wyremontować ich wnętrza w kilka dni, w co niektórzy wciąż nie potrafią uwierzyć. Marika Jóźwiak, która związana jest z formatem, postanowiła opowiedzieć o kulisach metamorfoz na Instagramie.

Architektka z "Totalnych remontów..." zdradziła tajniki remontów. Wszystko jasne

- Wiecie, że pomimo tak wielu opowieści na temat kulis programu, najczęściej zadawanym pytaniem jest to, czy faktycznie remont mieszkania trwa u nas siedem dni. No i potwierdzam kolejny raz - tak to właśnie wygląda. Jednak, aby to się udało, potrzeba kilku tygodni przygotowań. W momencie, gdy rozpoczynamy remont, mamy oczywiście całkowicie przygotowany projekt, ale co ważniejsze, kupione wszystkie elementy wyposażenia i wystroju. Na nic nie czekamy, tylko przewozimy z naszego magazynu na miejsce realizacji programu - ujawniła Jóźwiak na Instagramie. Architektka wspomniała, że w działaniu ekipy istotna jest "szybkość reakcji". Bywa, że trzeba błyskawicznie zmienić plan działania. - Zdarza się, że coś nie dojedzie na czas i najważniejsze, aby być elastycznym i dopasować projekt do nowych warunków i zastąpić te niedobory bez straty dla efektu czymś, co jest dostępne na wczoraj lub zalega w naszym magicznym magazynie - dodała. Opanowanie w zawodzie architekta od zadań specjalnych to podstawa, co Jóźwiak również podkreśliła w poście.

Najważniejsze, aby nie wpadać w panikę, a my nauczyliśmy się funkcjonować na granicy tej równowagi, pomiędzy sukcesem a porażką - oznajmiła.

Kim jest Marika Jóźwiak?

Prawa ręka Szelągowskiej cieszy się ciepłym odbiorem w mediach. Co ciekawe, jest miłośniczką malarstwa, a o swojej pasji często daje znać na antenie. Uwielbia bowiem aranżować wnętrza, wykorzystując elementy sztuki. Jóźwiak udostępnia wiele pomysłów na urządzanie mieszkań czy domów na swoim Instagramie, gdzie śledzi ją 112 tys. użytkowników. Więcej zdjęć pani architekt znajdziecie w naszej galerii na górze strony.