Na początku października polskim internetem wstrząsnął film wyemitowany na kanale WATAHA Krulestwo, którego autorem jest Sylwester Wardęga. We wspomnianym materiale youtuber przytacza wiadomości, które popularni influencerzy mieli rzekomo wysyłać do nastoletnich dziewczynek. Jednym z głównych wątków jest sprawa Stuu - Stuarta Burtona, który został oskarżony przez swoją rzekomą ofiarę m.in. o czyny pedofilskie.

W czwartek Dąbrowski chciał dać innym "w mordę"

- Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy - zaczął film na YouTubie Wardęga. Raczej nikt nie przypuszczał, jak wiele karier posypie się po tej publikacji. Oświadczenia odnoszące się do rzekomych czynów pedofilskich wydali już Stuu, Boxdel, Marcin Dubiel, Michał Gała, Marti Renti, czy Fagata.

W sprawie głos zabrały także osoby niezwiązane z Pandora Gate, jak Karol Friz Wiśniewski czy Maciej Dąbrowski, działający w sieci jako Człowiek Warga i prowadzący kanał "Z Dvpy". 5 października opublikował on na InstaStories relację, w której przyznał, że zna prywatnie twórców, o których mówi Wardęga. "To zawsze była beka z publiczności ludzi grających w Minecraft. Ich core to były dziesięcio-, 12-letnie dzieci i każdy z tego cisnął" - napisał. Dodał również, że on obracał się w innym środowisku, które czasem "wbijało szpilę" twórcom materiałów dla dzieci.

Straszne, że te żarty z tego okazały się u niektórych ohydną prawdą - skomentował Dąbrowski.

Mężczyzna dodał również, że gdyby wiedział o pisaniu lub spotykaniu się influencerów z dziewczynkami, nie nagrywałby z nimi niczego. "Po drugie dałbym po mordzie, a po trzecie zgłosił na policję. Tyle w temacie" - dodał. Więcej na ten temat przeczytasz tu: Maciej Dąbrowski nie przebierał w słowach, mówiąc o filmie Wardęgi. Zgłosiłby wszystko na policję.

W piątek Dąbrowski sam obrywa za swój "żart"

W piątek, 6 października 2023 r. Maciej Dąbrowski wypowiadał się na antenie radia RMF FM w sprawie Pandora Gate. W tym samym czasie na Kanale Sportowym na YouTubie Krzysztof Stanowski opublikował filmik "Dziennikarskie zero: Stuu, Pandora i zatruty internet". Na końcu materiału dodana została głosówka, w której dziennikarz informuje, że nie będzie więcej współpracować z Dąbrowskim. Więcej przeczytasz tu: Stanowski wywala Macieja "Z dvpy" Dąbrowskiego z Kanału Sportowego. "Wykonał absolutnie skandaliczne nagranie"

Okazało się, że dziewięć lat temu Maciej Dąbrowski wziął udział w skandalicznym nagraniu m.in. z nieżyjącym już Ravgorem. Materiał nie jest obecnie w całości dostępny, ale jego fragment krąży po sieci. Trzy nastolatki, które osoby obecne na filmie określają jako dziesięcio- i 12-latki, zostały zapytane o sprawy związane z seksem. Jest on jednak na tyle kontrowersyjny i obrzydliwy, że nie podejmiemy się jego cytowania. Sam Dąbrowski stwierdza, że został on "wyrwany z kontekstu", a na dodatek - Nagrywaliśmy to dziewięć lat temu i o to trochę chodziło, żeby 'żart' poszedł do granic absurdu. Dzisiaj absolutnie nie wystąpiłbym w tego typu filmie, a na pewno nie z tego typu tekstami - dodał.

Co gorsze, Dąbrowski określa siebie "orędownikiem walki z pedofilią" i stwierdza, że film nie został opublikowany na jego kanale. Internauci wytykają mu wyrachowanie oraz dwulicowość. "Upubliczniłeś to, czyli widziałeś film po montażu. I widziałeś, że to są małolaty" - uznał na portalu X (dawniej Twitter) Tomasz Owczarek, działacz bezpartyjny z Wrocławia. "Nie przeszła ci myśl 'one mają z maks. 14 lat, to jest karalne, weź to usuń'. Najlepiej zwalić teraz na kogoś innego. A na tekst "chciałby pan p****** młode, tak?" reagujesz skręcaniem się ze śmiechu i oklaskiem. A później sam mówisz "Pchacie się na wałek, co dziewczynki?" - dodaje komentujący oświadczenie.

"Czyli WIEDZIAŁEŚ i WIDZIAŁEŚ z kim rozmawia Ravgor. Przeproś i usuń konto, zniknij z mediów, bo rzygać mi się chce, jak widzę twoją "twórczość". Jesteś patologią, zradzającą nowe patologie. Zakałą społeczeństwa i hipokrytą, który w mediach ma czelność moralizować na temat Pandora Gate, choć sam nie jesteś lepszy" - dorzuca Owczarek. Niektórzy komentujący wpis Dąbrowskiego na X (dawniej Twitter) uznali, że sprawa dotyczy "żartu" sprzed wielu lat, a wówczas "internet to było dziwne miejsce". Część niestety stwierdza, że sformułowania rzucane na filmiku przez Dąbrowskiego to "czarny humor" i rodzaj "zrozumiałego pranku". Są też internauci, którzy widzą, że niezależnie od tego, czy mówimy o żartach sprzed dziesięciu, czy pięciu lat, niektóre zachowania wobec osób niepełnoletnich powinny być od zawsze piętnowane.

Maciej Dąbrowski tłumaczy się z 'żartu' na nastolatkach, internauci komentują twitter.com/zdvpy/screen