Kim Kardashian raczej należy do gwiazd, które tworzą wyidealizowany wizerunek w mediach. Wystarczy spojrzeć na jej Instagram, gdzie chwali się luksusowym stylem życia, stylizacjami od projektantów czy wartymi miliony nieruchomościami i zagranicznymi wypadami z rodziną. Celebrytka ma za sobą głośny rozwód z Kanye Westem, z którym doczekała się czwórki dzieci. Gwiazda pozostaje singielką i skupia się na powiększaniu fortuny. Wystartowała właśnie z promocją nowego kosmetyku z jej linii produktów do pielęgnacji twarzy. W nowym wywiadzie mówiła o walce o idealną skórę. Jak podkreśliła, jej cera jej daleka od takiego stanu.

Kim Kardashian walczy z trądzikiem. Tak go zakrywa

Kim Kardashian w wywiadzie dla serwisu Refinery29 przyznała, że walczy z trądzikiem po czterdziestce. Problemy skórne nie są zmorą tylko nastolatków, a dotyczą również dorosłych. Celebrytka ma finansowe możliwości, by pozwolić sobie na wizyty u najlepszych dermatologów i osób, które zajmują się dobieraniem pielęgnacji pod określone potrzeby skóry. Mimo to sama walczy z niedoskonałościami, które ukrywa pod grubą warstwą makijażu. To ona wypromowała słynny konturing twarzy, który nie jest typem lekkiego makijażu. Jak ujawniła w rozmowie osobowość telewizyjna, udokumentowała proces zmian skórnych - od najgorszego stanu, do lekkiej poprawy i dodała, że fani byliby w szoku, gdyby zobaczyli, jakie ma za sobą doświadczenia.

Myślałam sobie: Czy powinnam przestać używać olejków, skoro mam trądzik? Potem zdałam sobie sprawę, że nie, zaprzestanie stosowania oleju nie było pomocne. Mogła to być kwestia hormonalna lub zmiana suplementów. - Za każdym razem, gdy zmieniam sposób odżywiania wydaje mi się, że moja skóra staje się naprawdę wrażliwa - mówiła.

Gwiazda nie pokazuje się bez makijażu, który zawsze wykonują profesjonaliści. Ujawniła, że to dzięki mocnemu typowi malowania twarzy jest w stanie tak zakryć wszelkie niedoskonałości, że fani nie mają pojęcia o jej problemach skórnych. Celebrytka zmaga się również z łuszczycą. Jakiś czas temu promowała sygnowane swoim nazwiskiem balsamy koloryzujące, które mają zakrywać nierówny kolor skóry.