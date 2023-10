Piotr Cieplucha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wziął udział w konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek 5 października. Obok Zbigniewa Ziobry, wypowiedział się na temat afery pedofilskiej z polskimi youtuberami. Zapewniono, że podjęte zostały natychmiastowe działania, a prokuratura pracuje nad sprawą. Na oczach całej Polski doszło jednak do wpadki. Wiceminister pomylił pseudonim jednego z twórców internetowych, który rzekomo ma być zamieszany w Pandora Gate. Miał na myśli Boxdela, lecz wyszło inaczej. Teraz Cieplucha opublikował nagranie w sieci, w którym przeprasza za przejęzyczenie. Materiału możecie wysłuchać poniżej.

Wiceminister Piotr Cieplucha o wpadce na konferencji: Nie chodziło mi o ciebie

Piotr Cieplucha złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Jak już pisaliśmy, ta już zbiera dowody i przesłuchuje kolejnych świadków, którzy mogliby mieć informacje na temat youtuberów. - Sprawa jest na tyle poważna, że dotyczy najmłodszych użytkowników sieci. Wielu rodziców także z zaniepokojeniem obserwuje to, co się dzieje. Nie może być tak, że ktoś stoi ponad prawem - powiedział wiceminister na konferencji. Lecz później dodał: - Tam jest też wątek dotyczący świata polskiego freak fightingu, m.in. osoby, która jest znana jako "Baxton", która mogła mieć udział w aferze Pandora Gate - powiedział. Oczywiście chodziło o Michała "Boxdela" Barona, udziałowca federacji Fame MMA, który również został umieszczony w materiałach. Po tym, jak do sieci trafiła wpadka polityka, postanowił nagrać krótkie przeprosiny i opublikował je na Twitterze.

Niemałe poruszenie w polskim internecie wywołała moja wczorajsza pomyłka. Baxton, proszę cię, jeżeli naprawdę gdzieś istniejesz, wybacz mi, nie chodziło mi o ciebie. Jestem natomiast przekonany o tym, że prokurator, który prowadzi śledztwo z mojego zawiadomienia w sprawie Pandora Gate, nie będzie popełniał podobnych pomyłek - powiedział na nagraniu.

Pandora Gate - o co chodzi?

Od momentu publikacji filmu Sylwestra Wardęgi o możliwości popełnienie przestępstw seksualnych na nieletnich przez znanych youtuberów, w mediach wybuchła prawdziwa afera. Coraz więcej internetowych celebrytów zabiera głos w sprawie. Skomentowała to m.in. była partnerka Stuu, wobec którego wysuwane są poważne (na razie internetowe) zarzuty