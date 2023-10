Krzysztof Stanowski odniósł się na Kanale Sportowym na YouTubie do sprawy Pandora Gate. Do jej nagłośnienia przyczynił się Sylwester Wardęga, który opublikował w internecie materiał ujawniający rzekomą pedofilię, do której dopuścić się mieli znani twórcy. Stanowski w materiale "Dziennikarskie Zero" wyemitowanym w piątek, 6 października 2023 r. przyznał, że jest pod wrażeniem pracy, jaką włożył Wardęgę, jeśli chodzi o zbiór dowodów na influencerów. Więcej na ten temat: Stanowski ocenił działania Wardęgi. Podsumował je jednym zdaniem.

Zobacz wideo Morawiecki komentuje aferę w świecie influencerów. "To działanie będziemy starali się wykorzenić"

Stanowski odcina się od influencerów z Pandora Gate. Zerwał współpracę z youtuberem Z dvpy

Cały film Stanowskiego to rozprawa nad Pandora Gate, wypowiedziami influencerów, w tym Stuu czy Boxdela. Na końcu nagrania odnosi się on do federacji Move Federation2, z którą zrezygnował ze współpracy. Prawdziwa bomba pada jednak w 32. minucie filmu. Stanowski poprosił o dodanie materiału głosowego, w którym tłumaczy, że zrywa współprace w ramach Kanału Sportowego z youtuberem Maciejem "Z Dvpy" Dąbrowskim.

- Adam, jak będziesz montował, to dorzuć na koniec taką głosówkę, że niestety zmiana prowadzących w poniedziałek. To znaczy, ja zostanę [Stanowski - przyp. redakcji], ale nie wiem, z kim będę te poniedziałkowe poranki w Kanale sportowym przez jakiś czas jeszcze prowadził. Bo okazało się, że Maciek też dziewięć lat temu wykonał absolutnie skandalicznie nagranie, które miało być żartem, ale jeśli było żartem to bardzo, bardzo słabym - wyznaje Stanowski w dodanej na końcu filmu "Dziennikarskie Zero" głosówce. Po chwili dziennikarz mówi:

Odbijam od tych youtuberów. Nie chcę mieć nic wspólnego z youtuberami. Tam chyba każdy kiedyś się skompromitował i na każdego można coś wyciągnąć.

Na zakończenie dogranej głosówki Stanowski stwierdza, że "trzeba iść przed siebie, ale w innym towarzystwie. Jednak".

Dąbrowski odnosi się do sprawy sprzed dziewięciu lat. Wydał oświadczenie

Maciej Dąbrowski, youtuber znany m.in. z kontrowersyjnego kanału "Z Dvpy", wydał oświadczenie, w którym odniósł się do nagrania wspomnianego przez Krzysztofa Stanowskiego. Wywołany do tablicy Dąbrowski skomentował sprawę na portalu X (dawniej Twitter). "Miał to być totalny absurd i hiperbola, a wyszło, jak widać. Film ten nagrywaliśmy 9 lat temu starając się naginać granice humoru. Tutaj ewidentnie ją przekroczyłem. Te żarty się bardzo źle zestarzały, tym bardziej patrząc na to, co się dzisiaj dzieje w Polsce" - pisze. Dodaje również, że w życiu nie posunąłby się do tego, o czym opowiadał na nagraniu. Przyznał, że jest "orędownikiem walki z pedofilią" i "ten dowcip, który robiłem był kretyński, głupi i nie na miejscu". Więcej na temat oświadczenia przeczytasz: OŚWIADCZENIE Dąbrowskiego z kanału "Z Dvpy". Tłumaczy kontrowersyjny "żart"

Kim jest Maciej Dąbrowski?

Maciej Dąbrowski znany jest w internecie pod pseudonimami Człowiek Warga oraz Z Dvpy. Działa także w telewizji, gdzie na początku lat 2000 był zatrudniony m.in. w MTV Polska. Pracował dla TVN przy programie "Szymon Majewski Show". Od 2013 roku prowadzi na Youtubie kanał Z Dvpy, który zdobył popularność z uwagi na mocno kontrowersyjne treści. Od 2023 r. był współprowadzącym program "KS Poranek" z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Sportowym.