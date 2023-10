"Ślub od pierwszego wejrzenia" to format, który cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce. Oparty został na duńskim programie "Gift ved første blik". Szczególną miłością zapałali do niego także Brytyjczycy. Na Wyspach emitowany jest już od 2015 roku. Najnowszy sezon już od początku jest szeroko omawiany w mediach społecznościowych, nierzadko wywołując naprawdę skrajne emocje wśród publiczności. Zwłaszcza jeden z ostatnich odcinków bardzo oburzył fanów. Uczestnik wprost nie krył swojego niezadowolenia dopasowaną mu przez ekspertów żoną.

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie krył rozczarowania. Żona mu się nie spodobała

W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" uczestnicy dobierani są w pary przez ekspertów i psychologów na podstawie charakterów. Poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Później widzowie śledzą przez miesiąc ich wspólne życie. Na koniec decydują, czy chcą pozostać w małżeństwie, czy biorą rozwód. W najnowszym sezonie brytyjskiej wersji programu udział wzięli m.in. JJ i Bianca. Kiedy spotkali się w urzędzie, mężczyzna ewidentnie był rozczarowany wyglądem przyszłej żony.

Niemal od razu JJ przyznał przed kamerą, że Bianca "nie jest w jego typie". - Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Biancę, nie tego się spodziewałem. Nie chcę zabrzmieć na rozczarowanego, ale to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia - wyznał. W podobnym tonie wypowiadał się na przyjęciu weselnym podczas rozmów z przyjaciółmi. Podkreślił wówczas, że wygląd fizyczny jest dla niego ważny. Kiedy zapytano go, czy podszedłby do niej w klubie lub na ulicy, odparł: - Prawdopodobnie nie, szczerze mówiąc. Wygląd jest dla mnie istotny, mężczyźni to rozumieją.

Natomiast podczas rozmowy sam na sam z żoną opowiedział jej o historii swoich związków. Szczególnie podkreślał, że jego była partnerka była modelką Victoria's Secret. Bianca podzieliła się później przed kamerą, że po usłyszeniu tego, poczuła, że nie będzie dla niego wystarczająca. - Po prostu martwię się, ponieważ jego eks była modelką, a ja nigdy nie byłam modelką... Mam tylko nadzieję, że jestem dla niego wystarczająco dobra - mówiła zmartwiona.

Fani oburzeni zachowaniem uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W sieci zawrzało

Odcinek z udziałem Bianki i JJ'a był szczególnie komentowany w mediach społecznościowych. Widzowie programu surowo ocenili uczestnika, który nie krył rozczarowania wybraną dla niego żoną. Wśród wpisów na portalu X (dawniej Twitter) internauci wprost krytykowali jego zachowanie. Wielu było też szkoda uczestniczki. "Nie mogę przeboleć tego, jaki JJ jest zapatrzony w siebie", "Biedna Bianca, czemu ją tak potraktowali? Ona jest taka miła i normalna i zasługuje na kogoś dobrego", "JJ, daj spokój, ona jest piękna" - czytamy.

Niektórzy żartowali też z tego, jak JJ zareagował na widok Bianki. "Nigdy nie widziałem kogoś, kto tak szybko odwraca głowę. JJ, wszystko w porządku z twoim kręgosłupem?", "JJ musi nauczyć się lepiej ukrywać emocje. Wygląda na takiego zirytowanego i rozczarowanego" - pisali internauci. Niemal wszyscy zgodnie przyznali też, że eksperci nie popisali się tym razem, sugerując, że JJ i Bianca nigdy nie powinni być dobrani w parę. Więcej zdjęć uczestników programu znajdziecie w galerii na górze strony.