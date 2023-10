Do mediów trafiają informacje o tym, jakoby stara gwardia YouTube'a miała nawiązywać relację z nieletnimi fankami. Głównym zamieszanym w sprawę według materiału Sylwestra Wardęgi opublikowanego na kanale WATAHA KRULESTWO ma być Stuu, który rzekomo wysyłał erotyczne wiadomości do nieletnich fanek, co pokazano na screenach. Sylwester Wardęga w filmie poruszył również zdawkowo kwestię Marcina Dubiela czy Boxdela, którzy ponoć mieli wiedzieć o relacjach Stuarta z młodymi dziewczynami i sami z nimi pisać. Boxdel zareagował na przedstawione w materiale screeny rozmów i podkreślił, że sam nie umawiał się z osobami, które nie były pełnoletnie. Dubiel także odniósł się do zarzutów przedstawionych w materiale Wardęgi. Podkreślił, że jego prawnicy zajmują się sprawą, gdyż jest to "czysta manipulacja". Na temat afery wypowiedzieli się także politycy, którzy zapowiedzieli natychmiastowe działania dodając, że sprawców spotka najsurowsza kara. Jak się okazało, afera nabiera międzynarodowego wydźwięku, a zainteresował się nią zespół hakerów Anonymous.

Hakerzy działają w sprawie Pandora Gate. Pokazali, kogo prześwietlają

Szokującą sprawę pod lupę postanowiło wziąć legendarne Anonymous. Organizacja znana głównie z hakerskiej działalności opublikowała tajemniczą wiadomość na platformie X (dawniej Twitter), najprawdopodobniej skierowaną do osób zamieszanych w całą aferę. W komentarzach pojawiła się również grafika, która może sugerować, że Anonymous biorą na celownik Marcina Dubiela, Stuu, Boxdela i DeeJayPallaside, w taki sposób oznaczono ich twarze na zdjęciu.

Hakerzy przekazali również, że udało im się włamać do poczty jednej z osób mającej być zamieszaną w Pandora Gate. Podkreślili, że są w posiadaniu istotnych informacji i ujawnili częściowe dane: tomek123penguin@gmail.com. Jak zauważyli użytkownicy X (dawniej Twitter) Stuu na YouTube posługiwał się nickiem "The Polish Penguin".

Youtuberzy składają zeznania w prokuraturze

