Marti Renti zabrała głos w sprawie Pandora Gate. "Zgłosiłam sprawę do odpowiednich organów"

Sylwester Wardęga kilka dni temu opublikował na kanale WATAHA Królestwo na YouTubie film, który ma obnażać wiele zachowań polskich youtuberów i influencerów. Według materiału niektórzy z nich mieli dopuścić się przestępstw na tle seksualnym. Wskazani w filmie Wardęgi mężczyźni odnieśli się do sprawy, zaprzeczając przedstawionym dowodom. Na światło wychodzą jednak kolejne informacje, a sprawą zaczęła interesować się prokuratura.

Marti Renti komentuje sprawę z rzekomym udziałem jej byłego

Media wrzą, a Sylwester Wardęga nie przestaje ujawniać kolejnych informacji. Według przekazywanych przez niego danych, jeden z popularnych influencerów dopuścił się "bardzo poważnego przestępstwa". Więcej na temat tych oskarżeń można przeczytać tutaj: Tajemniczy youtuber z zarzutem gwałtu. Wardęga: Sprawa trafiła do sądu. Pierwsze podejrzenia padły na Michała Gałę, znanego m.in. z Teamu X oraz uczestnictwa w programie "Top Model".

W czwartek, 5 października 2023 r. Marti Renti postanowiła odnieść się do informacji na ten temat. Jako była partnerka Gały uznała, że została niejako wplątana w aferę, dlatego chce wydać swoje stanowisko. "Chciałabym was zapewnić, że niezwłocznie po dowiedzeniu się o zajściu, zgłosiłam sprawę do odpowiednich organów i zrobiłam wszystko, co mogłam, aby ta sprawa została obiektywnie wyjaśniona" - tłumaczyła. Jak dodała: "Nie komentowałam do tej pory tej sprawy na żadnym z moich kanałów, ponieważ uważam, że ocena zdarzenia i odpowiedzialność osób w nią zaangażowanych pozostaje w gestii organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości".

Ufam, że prawda wyjdzie na jaw i że sprawca poniesie konsekwencje swoich czynów - stwierdziła na Instagramie Marti Renti.

