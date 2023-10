"Wiadomości" TVP to jeden z trzech głównych programów informacyjnych w Polsce. Jednak od kilku lat wzbudza sporo kontrowersji. Wiele osób zarzuca nadawcy publicznemu faworyzowanie partii rządzącej czy naruszanie zasad obiektywizmu i etyki dziennikarskiej. Prowadzący serwisy, jako osoby przekazujące nierzadko zmanipulowane fakty, są więc w centrum zainteresowania. W związku z tym niektórzy zastanawiają się, ile wynagrodzenia otrzymują za swoją pracę. Do tych danych dotarli dziennikarze Onetu. Kwoty zwalają z nóg.

Danuta Holecka i Michał Adamczyk, czyli milionerzy z TVP

Danuta Holecka i Michał Adamczyk mają ze stacją podpisane dwie umowy. Jedna, jako osoby fizyczne, które opiewają na niezbyt wysokie kwoty, mieszczące się w granicach 5-10 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak pracownicy TVP założyli też własne działalności gospodarcze, na które pobierają dodatkowe gaże za prowadzenie "Wiadomości". Tutaj wynagrodzenie robi wrażenie.

Firma Danuty Holeckiej według umowy z 2020 roku, pobiera 46 tys. złotych netto miesięcznie. Według niej szefowa "Wiadomości" miała prowadzić serwis 10-11 razy w miesiącu. Dokument podpisano na trzy lata. Przez ten okres pracownica TVP mogła zarobić nawet 1,4 mln złotych. Chociaż w kontrakcie zawarto także zastrzeżenie, że "łączna wartość umowy (...) nie przekroczy kwoty 2 072 550,00 złotych". W 2023 roku Holecka podpisała kolejną umowę, która będzie obowiązywać do 31 lipca 2025 roku. Wedle jej zapisów ma prowadzić główne wydanie serwisu 9-11 razy w miesiącu. Zagwarantowano jej również podwyżkę do 50 tys. netto miesięcznie. Jak wyliczył Onet, oznacza to, że szefowa "Wiadomości" przez cały czas trwania kontraktu może zarobić nawet 1,5 miliona złotych na czysto. Z dodatkami liczba ta może przekroczyć dwa miliony. Ponownie zawarto jednak zapis, że "łączna wartość umowy (…) nie przekroczy kwoty 2 005 000,00 zł". Wychodzi więc na to, że Holecka w niespełna pięć lat mogła dorobić się ponad czterech milionów złotych.

Michał Adamczyk, jako jednoosobowa firma Mediami, podpisał z TVP umowę na okres od sierpnia 2020 do końca stycznia 2023 roku. Opiewała ona na kwotę 43 tysięcy netto miesięcznie. Poza prowadzeniem "Wiadomości" z podobną częstotliwością co Holecka szefowi TAI powierzono także publicystyczny program "Bez retuszu", który później zmienił nazwę na "Strefa starcia". Łącznie mógł on zarobić nawet dwa miliony złotych z dodatkami przez cały czas trwania kontraktu. W połowie marca 2023 roku przedłużono jego umowę, ale z wyższą gażą - 47 tysięcy złotych netto miesięcznie. Tymczasem prezenter walczy w sądzie z byłą żoną przeciwko podniesieniu alimentów na córkę o kilkaset złotych.

Edyta Lewandowska i Marta Kielczyk zarabiają znacznie mniej

Do ekipy "Wiadomości" w zeszłym roku dołączyła Marta Kielczyk, która znana jest widzom telewizji publicznej z innych programów. TVP zawarło z nią dwuletnią umowę, według której ma otrzymywać 42 tys. 850 złotych netto miesięcznie. Oznacza to, że do końca jej trwania zarobi minimum milion złotych. Z dodatkami kwota ta może być znacznie większa.

Najmniej z czwórki prowadzących zarabia Edyta Lewandowska. Jej firma Elmedia inkasowała na początku "zaledwie" 40 tysięcy złotych netto miesięcznie. Jak podaje Onet między lutym 2021 a styczniem 2022 roku pracownica TVP, mogła dostać prawie pół miliona złotych. Dodaje jednak, że razem z dodatkami kwota mogła przekroczyć 900 tys. złotych netto. Więcej zdjęć pracowników TVP znajdziecie w galerii na górze strony.