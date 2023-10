Piotr Zelt przed sądem. Ruszył proces za wpis o Straży Granicznej

W listopadzie 2021 roku Piotr Zelt opublikował na Facebooku post poświęcony rzeczniczce prasowej Komendanta Głównego Straży Granicznej Annie Michalskiej. Środowiska prawicowe uznały jego słowa za zniewagę i zgłosiły sprawę do prokuratury. Piotr Zelt usłyszał zarzuty o zniesławienie i znieważenie funkcjonariuszki, jednak nie przyznał się do winy i zgodził się na publikację wizerunku. 6 października w Sądzie Rejonowym - Warszawa Mokotów rozpoczął się proces przeciwko aktorowi.

Piotr Zelt oskarżony o znieważenie funkcjonariuszki Straży Granicznej

W poście, który dwa lata temu pojawił się profilu aktora, Zelt napisał, że rzeczniczka Straży Granicznej ma "twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS", a wpis opatrzył jej zdjęciem. Ostatecznie post zniknął z Facebooka, jednak Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zapowiedziała, że zgłosi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W maju ubiegłego roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Rozprawę wyznaczono na 6 października 2023 roku. Jak udało nam się ustalić, tego dnia w godzinach porannych Piotr Zelt stawił się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotów i opuścił budynek po ok. dwóch godzinach. Kontaktowaliśmy się w sprawie z rzecznikiem prasowym prokuratury, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Po tym, jak aktor usłyszał akt oskarżenia, przyznał, że nie uważa, aby zrobił coś niewłaściwego. "Tam nie ma żadnego znieważenia, nie uważam, żebym popełnił jakieś wykroczenie. Powiedziałem, że pani rzecznik jest twarzą tej władzy, która prowadzi barbarzyńską politykę, a moje słowa nie odnosiły się do munduru, ale były moją opinią dotyczącą postawy tej pani wobec mediów i obywateli" - mówił w rozmowie z Plejadą.

Pracodawca o wpisie Piotra Zelta

Wpis Piotra Zelta dotyczący rzeczniczki Straży Granicznej odbił się w mediach szerokim echem. Od wypowiedzi aktora stanowczo odciął się wówczas Teatr Capitol, z którym współpracuje. "Poglądy wyrażane przez współpracujących z nami aktorów są ich prywatnymi i nie są wygłaszane na deskach naszego teatru. Nie powinny tym samym być w żaden sposób identyfikowane z miejscem pracy, jakim jest nasz teatr. My zawsze stoimy po stronie kultury i potępiamy język nienawiści" - informowano w oświadczeniu przesłanym Plejadzie. Teatr nie przerwał jednak współpracy z Piotrem Zeltem.