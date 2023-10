Kamiński stanowczo w sprawie Pandora Gate. Wspomniał o współpracy z Wardęgą

Pandora Gate to z pewnością największa afera dotycząca polskich youtuberów. Opublikowane niedawno informacje wstrząsnęły krajem. Codziennie padają nowe nazwiska osób potencjalnie zamieszanych w sprawę. Odpowiednie działania, które mają na celu zbadanie rzekomych wydarzeń, rozpoczął również rząd. Wszystko ruszyło po opublikowaniu materiału Sylwestra Wardęgi, który przedstawił możliwą mroczną stronę kilku największych polskich influencerów. Teraz głos w sprawie zabrał Mariusz Kamiński. Szef MSWiA przekazał informacje o zbieraniu materiałów dowodowych oraz o działaniach wobec świadków omawianych zdarzeń. Minister wspomniał także o kluczowej roli Sylwestra Wardęgi w śledztwie.

Mariusz Kamiński o zbieraniu dowodów i o Sylwestrze Wardędze

Koordynator służb specjalnych skomentował bieżące działania policji dotyczące afery Pandora Gate. - Sprawy pedofilskie muszą być bezwzględnie zwalczane. (...) Trwają przeszukania i zabezpieczanie materiału dowodowego podejrzewanych. Zabezpieczane są komputery, sprzęt elektroniczny, policja dociera do potencjalnych ofiar, tak żeby stworzyć im warunki do szybkiego złożenia zeznań w prokuraturze - powiedział w programie "Kwadrans polityczny" TVP1. Później dodał, że Sylwester Wardęga jest w stałym kontakcie z policją i prokuraturą. Niezależny twórca ma przedstawić swoje zeznania w tej sprawie.

Mariusz Kamiński dosadnie o podejrzanych influencerach. "Te osoby poniosą konsekwencje"

Zbieraniem dowodów i monitorowaniem ostatnich wydarzeń zajmuje się specjalnie powołana do tych działań grupa do walki z cyberprzestępczością. - Jeżeli doszło do przestępstwa, a wiele na to wskazuje, niezależnie od statusu społecznego, bo mówimy tu o osobach bardzo popularnych w mediach społecznościowych, to te osoby poniosą konsekwencje - podkreślił Kamiński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że trwają przesłuchania pierwszych świadków, a zebrane materiały poddawane są odpowiedniej analizie. ZOBACZ TEŻ: Wardęga podczas transmisji dostał przerażającą wiadomość. Nagle zakończył nadawanie