Anna Lewandowska uchodzi za jedną z najpopularniejszych Polek, od niedawna podbija również Barcelonę, gdzie niedawno została nagrodzona podczas wydarzenia "Women in sport awards". Trenerka z powodzeniem prowadzi kilka intratnych biznesów. Udowodniła, że ma na siebie wiele pomysłów. Razem z Robertem Lewandowskim wychowują dwie córki: Klarę (ur. w 2017 roku) i Laurę (ur. w 2020 roku). W wywiadach Lewa podkreślała, że wraz z mężem starają się przekazać dziewczynkom, by wierzyły w siebie, ale przede wszystkim były wdzięczne za wszystko, co mają. Trenerka jest bardzo majętną osobą. Jak się jednak okazuje, marzy o czymś, czego nie da się nabyć za pieniądze.

Anna Lewandowska tego nie może kupić. Zdradziła największe marzenie

Anna Lewandowska nie boi się ciężkiej pracy. Dzięki temu może sobie pozwolić niemalże na wszystko. Jednak są rzeczy, których nawet ona nie może kupić. Jak ujawniła w jednym z wywiadów trenerka, jej największe marzenie dotyczy córek, a dokładniej ich przyszłości. - Moim największym marzeniem jest to, żeby moje córki wyrosły na wspaniałe kobiety. Żeby spotykały na swojej drodze dobrych ludzi, bo o to się najbardziej boję. To jest moje największe marzenie - wyznała Lewandowska w rozmowie z "Faktem".

Lewandowska chce, aby Klara i Laura wyrosły na uważne, asertywne i świadome swojej wartości kobiety. - Chciałabym, aby moje "Calineczki" były świadome swojej wartości, ufały własnym spostrzeżeniom i zawsze gdy czują się niekomfortowo, miały odwagę powiedzieć "nie" - napisała w jednym z komentarzy pod zdjęciem trenerka. Więcej zdjęć Lewej z córkami znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Ile jest warte imperium Lewandowskiej?

Anna Lewandowska w biznesie radzi sobie doskonale. Popularność potrafi sprawnie przekuć na ogromne dochody. Można odnieść wrażenie, że czegokolwiek się nie dotknie, odnosi sukces. W czerwcu 2022 roku Robert Lewandowski i trenerka ponownie trafili na listę 100 najbogatszych Polaków według magazynu "Wprost". Znaleźli się na 89. miejscu, a ich majątek szacowany jest na 625 milionów złotych. Więcej o kosmicznych zarobkach małżonków TUTAJ.