Martyna Wojciechowska udostępniła ważny film. "Idziemy po swoje"

Martyna Wojciechowska od jakiegoś czasu aktywnie zachęca kobiety do udziału w najbliższych wyborach parlamentarnych. W tym celu działa w mediach społecznościowych, gdzie zdobyła szerokie grono odbiorców. Ostatnio postanowiła opublikować chwytający za serce post profrekwencyjny. - 15 października. Nie zapomnij tej daty. Twój głos jest ważny, idź na wybory - możemy w nim usłyszeć. Martyna Wojciechowska pokazała, że nie straszne jej tematy polityczne. Fanki są zachwycone jej postawą.

Martyna Wojciechowska udostępniła ważny film w tematyce wyborów

Niedawno grupa non-profit Inicjatywa Wschód przedstawiła wyjątkowo wzruszające nagranie. Zawiera ono mnóstwo słów polityków, którzy w negatywnych sposób wypowiadają się na temat kobiet. Nie zabrakło kultowego "dawania w szyję" autorstwa Jarosława Kaczyńskiego czy dramatycznej wypowiedzi Korwina-Mikke, który mówił, że "kobieta jest czymś pośrednim między mężczyzną a dzieckiem". Pod koniec nagrania widzowie mogą zauważyć, że każda kobieta występująca w spocie przykłada do ust środkowy palec. Film ma na celu zachęcenie kobiet do głosowania. Martyna Wojciechowska postanowiła go nagłośnić.

Podróżniczka podziękowała organizacji za stworzenie tego typu materiału. "Dający wiele do myślenia spot Inicjatywy Wschód. 15 października. Nie zapomnij tej daty. Twój głos jest ważny, idź na wybory i decyduj o tym, w jakiej rzeczywistości chcesz żyć" - napisała. Pod udostępnionym filmikiem pojawiły się aprobujące te działania komentarze. "Siostry! Idziemy po swoje", "Kobiety, to WY jesteście siłą", "Idziemy kochane, walczymy o siebie" - czytamy.

Martyna Wojciechowska uczestniczyła w Marszu Miliona Serc

Martyna Wojciechowska niejednokrotnie zabierała głos w sprawie polityki. Ostatnio postanowiła uczestniczyć w Marszu Miliona Serc. Zamieściła również nagranie z wydarzenia w mediach społecznościowych. Zapraszała wszystkich obserwujących, aby również dołączyli do manifestacji. Nie bała się głosić swoich poglądów. "Kto dołącza?! Dziś Marsz Miliona Serc! Peace, a nie PiS! Pokażmy, ile nas jest! Chcemy zmian!" - czytamy w instagramowym poście podróżniczki. ZOBACZ TEŻ: Piotr Gąsowski odsłonił kulisy występu na Marszu Miliona Serc. Wielu mu odmówiło