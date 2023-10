Spektakularna metamorfoza Skrzyneckiej. "Myślałam, że to Tina Turner"

Jakiś czas temu Katarzyna Skrzynecka straciła posadę w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Mimo to aktorka wciąż występuje w teatrze oraz angażuje się w inne projekty. Znalazła się także w obsadzie piątej części kultowej komedii "Kogel-mogel". Oprócz tego jest aktywna w sieci. Gwiazda często uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się z obserwatorami zarówno chwilami z życia zawodowego, jak i prywatnego. Tak samo było i teraz. Tym razem zaskoczyła ich nie lada metamorfozą. Możecie jej nie poznać.

Zobacz wideo Katarzyna Skrzynecka w nowej fryzurze. Co za zmiana!

Katarzyna Skrzynecka zaszalała z metamorfozą. Trudno ją rozpoznać

Katarzyna Skrzynecka prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad 220 tysięcy użytkowników. Ostatnio zaprezentowała im się w całkowicie odmienionym wydaniu. Internauci porównują ją do światowej sławy gwiazdy. Musicie to zobaczyć.

Katarzyna Skrzynecka opublikowała nagranie, na którym nie przypomina samej siebie. Spektakularna metamorfoza spowodowana jest nową rolą. Wzrok przyciąga zwłaszcza fryzura. Na głowie aktorki zagościła burza bordowych loków. Dopiero potem zwracamy uwagę na wzorzystą i ekstrawagancką kreację oraz fuksjowe szpilki. "Przedstawiam państwu nową postać teatralną. Big Mamma Bonita. Sesja fotograficzna do najnowszego spektaklu. (...) Premiera tuż tuż" - napisała.

Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Internauci porównują ją do Tiny Turner

Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Internauci aż przecierali oczy ze zdziwienia. Zachwytom na temat nowego looku aktorki nie było końca. Posypały się same komplementy. "Co byś nie ubrała, co byś nie zaśpiewała, co byś nie powiedziała, jestem na tak" - napisała jedna z internautek. "Zostaw sobie te włosy. (...) Totalnie ci pasują" - dodała kolejna. "Rewelacja! Świetnie wyglądasz" - stwierdziła następna. Inni dali się nieco bardziej ponieść wyobraźni i zaczęli porównywać aktorkę do światowej sławy gwiazdy. "I dzisiaj do domu wraca Tina?", "Na pierwszy rzut oka myślałam, że to Tina Turner" - pisali w komentarzach. Zdjęcia aktorki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.