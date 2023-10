Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek to jeden z najchętniej komentowanych związków polskiego show-biznesu. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy po miesiącach spekulacji para w dniu 40. urodzin gwiazdy "M jak miłość" ujawniła, że jest razem. Aż trudno uwierzyć, że od tamtej chwili minął już rok. 7 października gwiazda TVP skończy 41 lat, a media już się zastanawiają, jakie są kolejne plany pary prezenterów.

Zbliżają się 41. urodziny Katarzyny Cichopek. To szykuje dla niej Maciej Kurzajewski

W 2022 roku Kurzajewski i Cichopek z okazji 40. urodzin aktorki "M jak miłość" wybrali się w podróż do Izraela. Zdjęcia z pamiętnego wyjazdu zostały przerobione przez internautów na memy - zarówno te zabawne, jak i bulwersujące. Jak donosi "Fakt", para i w tym roku ma zamiar udać się w podróż. "Oboje uznali, że najlepszym prezentem dla Kasi będzie wspólna podróż. Przecież wspólne odwiedzania najpiękniejszych zakątków świata to ich największa pasja. Czasami trudno zgrać im wolne terminy, ale na pewno gdzieś, choć na krótko wyjadą" - donosi informator tabloidu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zamieszkają razem?

Choć związek Cichopek i Kurzajewskiego w oczach mediów trwa od niedawna, to nie jest tajemnicą, że ich uczucie narodziło się o wiele wcześniej. Para z TVP nie może się jednak w pełni cieszyć wspólnym życiem, bo wciąż mieszka osobno. Kurzajewski ma dom w Starej Miłosnej pod Warszawą, gdzie mieszka ze swoją mamą. Cichopek po rozstaniu z Marcinem Hakielem zamieszkała na Sadybie, blisko byłego męża. Od jakiegoś czasu mówi się jednak, że to ma się wkrótce zmienić. "Pani Teresa (matka Kurzajewskiego - red.) choruje, a Maciek nie chce zostawiać jej samej. Seniorka traktuje Kasię jak córkę, polubiła także przyszywane wnuki. Cieszy się, że po rozwodzie z Pauliną jej syn znalazł tak wspaniałą kobietę" - zdradził w rozmowie z "Super Expressem" znajomy pary. Prezenterzy mają już szukać wspólnej nieruchomości do nabycia. "Szukają domu w lokalizacji, która zapewni dzieciom szybki dojazd do szkoły. Sytuacja na rynku nieruchomości nie jest najlepsza, ceny są coraz wyższe, ale wierzą, że uda im się coś znaleźć w rozsądnej cenie jeszcze przed ślubem" - czytamy.