Carla Bruni zdobyła się na trudne wyznanie. Miała raka. "Nie było czasu"

Październik jest miesiącem świadomości walki z rakiem piersi (Breast Cancer Awareness Month). Z tej okazji gwiazdy jak co roku zachęcają do regularnych badań. Carla Bruni także to zrobiła, ale zdecydowała się również na opowiedzenie niezwykle osobistej historii. Żona byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy cztery lata temu usłyszała diagnozę. Jak podkreśla, wygrała z nowotworem tylko dzięki regularnej profilaktyce.

Carla Bruni w osobistym wyznaniu. Cztery lata temu walczyła z nowotworem

Carla Bruni postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami w temacie walki z nowotworem piersi. Supermodelka opublikowała ważny post na Instagramie. "Cztery lata temu zdiagnozowano u mnie raka piersi" - można przeczytać na kartce, trzymanej przez Bruni. W dalszej części publikacji ujawniła, że nowotwór wykryto bardzo wcześniej, gdy nie był agresywny. Przy okazji zaapelowała do kobiet, by w ramach Różowego Października, badały swoje piersi.

Chirurgia, radioterapia, terapia hormonalna, podążam zwykłą drogą leczenia tego typu nowotworu. Ale miałam szczęście, mój rak nie był jeszcze agresywny. Dlaczego ten nowotwór nie był agresywny? Dlatego, że nie było czasu, żeby tak się stało. Nie publikuję tego, aby podać szczegóły mojego zdrowia. To mnie obrzydza i długo wahałam się, zanim się odezwałam. (...) Publikuję to, ponieważ mam jedną wiadomość do przekazania. To fundamentalna wiadomość dla wszystkich kobiet, które mnie śledzą, co roku róbcie mammografię - przekazała.

Rak piersi, jak czytamy na oficjalnej stronie pacjent.gov.pl: "jest najczęstszym nowotworem kobiet. Każdego roku nową diagnozę słyszy ponad 20 tysięcy Polek. Statystyki mówią, że nawet co ósma kobieta w ciągu swojego życia zachoruje na raka piersi". Podajemy te statystyki nie dlatego, by was wystarczyć, ale po to, by zachęcić do regularnych badań piersi. Badania kliniczne wykazują, że kobiety, które regularnie wykonują mammografię dużo rzadziej umierają z powodu raka piersi w porównaniu z kobietami, które nie poddają się systematycznym badaniom mammograficznym" - czytamy na www.gov.pl. Więcej zdjęć supermodelki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.