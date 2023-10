Niedawno na platformie Netflix premierę miał serial dokumentalny "Beckham", w którym możemy obejrzeć historię jednej z najpopularniejszych par na świecie. Rodzina Beckhamów stała się tak naprawdę marką, którą zna prawie każdy. Teraz za sprawą serialu ponownie zrobiło się głośno o piłkarzu i byłej Spice Girl. Para przeszła bardzo długą drogę, żeby znaleźć się na szczycie sławy. Po latach możemy dostrzec nie tylko metamorfozę w ich zachowaniu, ale także w wyglądzie. Zarówno Victorii, jak i Davidowi zarzuca się ingerencję w swój wygląd. Do jakich zmian się przyznają? Więcej zdjęć z młodości Beckhamów znajdziesz w galerii na górze strony.

Victoria i David Beckhamowie. Co zmienili w swoim wyglądzie?

Choć fani nie mogą w to uwierzyć, to Victoria wielokrotnie zaprzeczała plotkom, jakoby miała poddać się jakimś operacjom plastycznym. Mówiła jedynie o powiększaniu ust, które nie jeden raz uchodziły za "przesadzone". To, co najczęściej zarzuca się byłej piosenkarce, to operacja nosa. W jednym z filmów na Youtubie rozwiała wszelkie wątpliwości. - Nigdy nie miałam operacji nosa. Zawsze taki miałam, to po prostu makijażowa sztuczka - wyznała, pokazując trik widzom. Na czym dokładnie polegał? Wystarczy na nosie narysować rozświetlaczem wykrzyknik. Z kolei David Beckham wyznał w jednej z rozmów z "Evening Standard", że nie ma nic do operacji, ale nie uważa, żeby były dla niego. - Osobiście mówię im nie, nigdy - powiedział stanowczo. - Nigdy nie interesowałem się tego typu zabiegami. Dla mnie ważne jest starzenie się z godnością. Nigdy nie wstrzyknąłbym sobie czegoś w twarz. W tyłek oczywiście też nie - dodał. Można jednak ulec wrażeniu, że piłkarz majstrował przy swoich włosach. Już kilka lat temu fani podejrzewali, że poddał się przeszczepowi, jednak sam do niczego się nie przyznał.

Zrozpaczona Victoria Beckham mówi o rzekomej kochance Davida

W najnowszym dokumencie "Beckham" sporo nieznanych faktów wyszło na światło dzienne. W pewnym momencie Victoria poruszyła kwestię rzekomego romansu Davida. Okazuje się, że para przechodziła wtedy poważny kryzys, a ich małżeństwo o mało się nie rozpadło. - To był najtrudniejszy okres, ponieważ mieliśmy wrażenie, że świat jest przeciwko nam. Chodzi o to, że byliśmy nastawiani przeciwko sobie, jeśli mam być całkowicie szczera.(...) I to jest smutne. Nie potrafię nawet opisać, jakie to było trudne i jak to na mnie wpłynęło. To był koszmar - mówiła ze łzami w oczach. Później dodała. - To był absolutny cyrk, a wszyscy uwielbiają, gdy cyrk przyjeżdża do miasta, prawda? Chyba że się w nim jest, to niekoniecznie - usłyszeli widzowie.