Wybory do Sejmu i Senatu zbliżają się wielkimi krokami. Odbędą się 15 października. Jednak nie tylko komitety przygotowują się do tego dnia. Stacja TVN zapowiedziała specjalne wydania swojego głównego programu informacyjnego. "Fakty" pojawią się w nowej odsłonie na kilka dni przed głosowaniem, a produkcja zapowiedziała serwisy z udziałem przedstawicieli partii politycznych. Choć nie wszyscy pojawią się w studiu. Jeden z komitetów nie przyjął zaproszenia.

TVN wprowadza zmiany w "Faktach". W studiu pojawią się politycy

Aby przybliżyć Polakom postulaty partii, w studiu "Faktów" pojawią się ich przedstawiciele. Rozmowy z nimi mają się odbywać na koniec każdego wydania. Wiadomo już, że w najbliższy poniedziałek, tj. 9 października będziemy mogli wysłuchać Włodzimierza Czarzastego z Lewicy. Następnego dnia TVN będzie gościć reprezentantów Trzeciej Drogi, czyli Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. W środę 11 października w programie zobaczymy Sławomira Mentzena z Konfederacji, a w czwartek - Donalda Tuska z Koalicji Obywatelskiej.

Stacja zaprosiła także do rozmowy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Komitet odmówił jednak udziału. Wcześniej informowano, że politycy z partii rządzącej nie pojawią się w debacie przedwyborczej, przygotowywanej przez TVN. "Prawo i Sprawiedliwość nie weźmie udziału w debatach organizowanych przez TVN. Stacja ta udowodniła, że jest aktywną stroną sporu politycznego w Polsce, prowadząc de facto kampanię na rzecz środowiska politycznego związanego z Donaldem Tuskiem. Działalność TVN nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i rzetelnością, nie mówiąc już o dziennikarstwie. TVN od lat angażuje się w politykę, przez co utracił wiarygodność" - argumentował we wrześniu Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS.

Przed wyborami "Fakty" będą dłuższe. Co jeszcze się zmieni?

Spotkania z przedstawicielami partii będą realizowane ze studia "Faktów po Faktach", ale ze zmienioną scenografią. Nie zmienią się natomiast prezenterzy, bo wydania specjalne poprowadzić ma każdy z nich. W dodatku od 9 do 12 października każde wydanie zostanie wydłużone. Jak podaje portal Wirtualne Media, serwis będzie trwać 45 minut, czyli o 10 minut dłużej niż zazwyczaj.

Za to 13 października program będzie trwał aż 50 minut. W tym dniu reporterzy "Faktów" udadzą się w miejsca, gdzie odbędą się wieczory wyborcze. Ze studia połączy się z nimi Grzegorz Kajdanowicz, który poprowadzi to specjalne wydanie. Ponadto przygotowano także materiały, które podsumują działania kampanijne wszystkich komitetów.