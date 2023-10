Był gwiazdorem TVP i... byłym Górniak. Co dziś robi Piotr Gembarowski?

Piotr Gembarowski zadebiutował przed kamerami w latach 90. Od 1994 roku był związany z Telewizją Polską, w której prowadził "Teleexpress", a także przeprowadzał wywiady z politykami w "Gościu Jedynki". Oprócz tego współprowadził poranne programy "Kawa czy herbata?" oraz "Pytanie na śniadanie". Co się z nim stało i dlaczego zniknął z telewizji?

Piotr Gembarowski ma na koncie liczne kontrowersje

Być może nie każdy już pamięta, ale w 2000 roku o Piotrze Gembarowskim mówili wszyscy. Stało się tak za sprawą głośnego wywiadu, który przeprowadził z ówczesnym kandydatem na prezydenta Marianem Krzaklewskim. W czasie rozmowy dziennikarz zaczął strofować polityka, przez co potem zarzucano mu, że zrobił to w ramach politycznego zamówienia lewicy, która w tamtych czasach rządziła TVP. Konsekwencje były dla niego dość przykre. Nie dość, że tygodnik "Wprost" namawiał czytelników do bojkotu Piotra Gembarowskiego, to jeszcze ostatecznie został zawieszony w obowiązkach dziennikarza na trzy miesiące. "Większość tak zwanych przyjaciół odwróciła się ode mnie. Stałem się persona non grata, osobą towarzysko niemodną, niepożądaną" - mówił wtedy dziennikarz.

Piotr Gembarowski wrócił jednak do pracy, a dwa lata później znów przeprowadził głośny wywiad, tym razem z wicepremierem, ministrem finansów Grzegorzem Kołodką. W czasie rozmowy zarzucił nierzetelność Polskiej Agencji Prasowej, mówiąc przed kamerami, że agencja przekazuje nierzetelne informacje pochodzące z Ministerstwa Finansów. Potem przepraszał. Z TVP pożegnał się 2005 roku.

Rok później Piotr Gembarowski zaczął współpracę z Antyradiem, gdzie przeprowadzał wywiady z politykami. W 2012 roku został gospodarzem autorskiego programu "Debata Piotra Gembarowskiego" w Superstacji. Z kolei od maja do grudnia 2020 roku prowadził autorski program "Okiem eksperta" w internetowej telewizji Comparic24.TV. Na swoim koncie ma również serialową rolę - w 2021 roku zagrał bowiem w "Barwach szczęścia".

Piotr Gembarowski był związany z Edytą Górniak

Piotr Gembarowski ma na koncie nie tylko kontrowersje zawodowe, ale i prywatne. W 1994 roku poznał i związał się z Edytą Górniak. Choć początkowo zapewniali o wielkiej miłość, ich relacja zakończyła się w atmosferze skandalu. Po rozstaniu Edyta Górniak zarzucała mu stalking! "Przez te chyba trzy miesiące znajomości nieustannie ujmował mnie tym, że na przykład dzwonił do mnie do domu, żeby zapytać, dlaczego płaczę, w chwili kiedy rzeczywiście płakałam. Wiedział, kiedy płaczę, kiedy krzyczę, o czym rozmawiam ze swoimi gośćmi. Zwyczajnie mnie podsłuchiwał. Pan Gembarowski rozpoznał kod mojego telefonu, który był wyposażony w system pozwalający usłyszeć z zewnątrz, co się dzieje w domu" - mówiła Edyta Górniak w rozmowie z "Galą". Piotr Gembarowski bronił się, twierdząc, że słowa artystki to "czysty nonsens". Zdjęcia Piotra Gembarowskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Co dziś robi Piotr Gembarowski?

Po odejściu z TVP Piotr Gembarowski założył też własną firmę - przedsiębiorstwo Art&Media Productions, w którym zajmuje się szkoleniami medialnymi, kreowaniem wizerunku oraz treningami zachowań dla kadr menedżerskich i polityków. Dziś dziennikarz nie chce mieć z mediami nic wspólnego, o czym powiedział w rozmowie z Plejadą. "Prowadzę teraz życie z dala od mediów, w ogóle nie interesuje mnie już życie w blasku fleszy i przed kamerami. Zdecydowanie i trwale rozstałem się z kamerami, nie występuje już przed żadną kamerą, pomijając moją własną, przed którą stawiam moich kursantów na szkoleniach. Cieszę się swoją prywatnością i normalnością" - powiedział Plejadzie.