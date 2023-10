Mieczysław Stoor dał się poznać jako znakomity aktor. Mężczyzna w swojej karierze pojawił się w około 60. produkcjach. Choć rzadko kiedy dostawał główne role, niewątpliwie wyróżniał się ogromnym talentem. Fani pokochali go za takie role, jak Sturmfuhrer Hans Stedtke w "Stawce większej niż życie", wachmistrz Sitarz w "Czarnych chmurach", czy Kalita w serialu "Czterej pancerni i pies". Był u szczytu sławy, gdy niespodziewanie zmarł. Miał zaledwie 44 lata. Jego śmierć wstrząsnęła fanami.

50 lat temu zmarł aktor znany z produkcji takiej jak "Stawka większa niż życie". Zginął w makabrycznych okolicznościach

Mieczysław Stoor prowadził szczęśliwe życie. Osiągał sukcesy w branży aktorskiej. Mieszkał z żoną Barbarą. Doczekali się syna Kamila, który został perkusistą w pierwszych polskich grupach rockowych, takich jak Kryzys, The Boors czy Deuter. Stoor poza aktorstwem współtworzył również kabaret "Koń" z Wiesławem Gołasem i Jerzym Dobrowolskim. Wszystko zmieniło się 5 października 1973 roku. W przerwie kręcenia filmu "gniazdo" doszło do tragedii. Stoor wówczas przybywał w hotelu "Saturn" w Kraśniku. Wersja oficjalna mówi, że uległ zaczadzeniu. Miał 44 lata. Jednak wciąż nie do końca wiadomo, co tak naprawdę się stało. Tragiczna śmierć zakończyła jego karierę. Jego rolę w filmie przejął inny aktor. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Powstało wiele teorii na temat śmierci Mieczysława Stoora. Do dziś wiele osób zastanawia się, co dokładnie się stało

Przez wiele lat powstało mnóstwo teorii dotyczących śmierci Mieczysława Stoora. Najpopularniejsza z nich mówi o zatruciu węglem. Mężczyzna umarł we śnie. Inna sugeruje, że aktor miał się zatruć spalinami z niewyłączonego silnika samochodowego. Pojawiały się też głosy, że Stoor zasnął z zapalonym papierosem. Dotychczas jednak nic nie zostało potwierdzone na 100%. Mieczysław Stoor został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Kontrowersji dodał fakt, że na nagrobku pojawiła się błędna data urodzin i śmierci.