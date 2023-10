Kożuchowska skradła show na premierze "Chłopów". Kasprzyk zaszalała z fryzurą

5 października odbyła się premiera "Chłopów", adaptacji powieści Władysława Reymonta. Film jest polskim kandydatem do Oscara, a do polskich kin wejdzie 13 października. Trafił także do szerokiej dystrybucji za granicą. Pojawi się na ekranach w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Bliskim Wschodzie czy Australii. Mimo sukcesu nie wszystkim przypadł do gustu - film skrytykował Tomasz Raczek, który miał okazję zobaczyć "Chłopów" podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W produkcji reżyserii Doroty Kobieli i Hugha Welchmana wystąpili m.in. Kamila Urzędowska, Robert Gulaczyk, Ewa Kasprzyk, Dorota Stalińska, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz i Maciej Musiał. Kto był największą gwiazdą na premierze? Zobaczcie.

Małgorzata Kożuchowska w długiej czarnej kreacji

Małgorzata Kożuchowska, która w "Chłopach" wciela się w Organiścinę, na premierę wybrała czarną, połyskującą kreację. Chociaż postawiła na klasyczny kolor, uwagę zwraca krój sukienki, a przede wszystkim szal wyglądający jak bufiaste rękawy i odsłonięte ramiona. Kożuchowska dobrała do niej czarne szpilki z zapięciem z tyłu. Włosy spięła w eleganckie upięcie. Jak wam się podoba?

Ewa Kasprzyk z doczepianym kucykiem

Na premierze nie zabrakło Ewy Kasprzyk, która na tę okazję postanowiła zaprezentować się w odmienionej fryzurze. Aktorka, która na co dzień nosi blond włosy średniej długości, postawiła na doczepiany, gładki kucyk. Żeby nie było wszystkiego za wiele, założyła dość prostą stylizację składającą się z sukienki o kroju marynarki. Wisienką na torcie była ciekawa torebka - złota kopertówka, którą widać było z daleka. Efekt? Sami oceńcie.

Sonia Bohosiewicz w garniturze

Uwagę zwracała także Sonia Bohosiewicz, chociaż postawiła na klasyczny garnitur w czarnym kolorze. Komplet podkreślił talię aktorki. Robotę jednak zrobiły dodatki - szpilki ze szpicem oraz kapelusz. Bohosiewicz postawiła na delikatny makijaż oraz wyprostowane włosy. Więcej zdjęć w tym m.in. Julię Wieniawę w zjawiskowej kreacji oraz Małgorzatę Foremniak w sukience w grochy znajdziecie w galerii na górze strony.

