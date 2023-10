Krupa miała być po rozwodzie. Wymowny komentarz modelki. To wiele zmienia

Jak donosił serwis TMZ w środę 4 października w Ameryce miał zostać sfinalizowany rozwód Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Miały paść też ustalenia na temat opieki nad ich kilkuletnią córką, Ashą. W dokumentach rozwodowych miało nie być w związku z tym żadnych informacji o ewentualnych alimentach na dziecko, bo każde z nich ma uczestniczyć tak samo w jej utrzymaniu. Para miała się zrzec alimentów małżeńskich na siebie, a kwestia ich majątku miała nawet nie zostać poruszana. W rozmowie z Pudelkiem Joanna Krupa zaprzeczyła jednak doniesieniom o rozwodzie.

Joanna Krupa komentuje doniesienia o rozwodzie

Joanna Krupa pod koniec marca wydała oświadczenie, w którym potwierdziła krążące plotki o rozstaniu z drugim mężem. "Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele. Nadal żyjemy jako rodzina dla naszej córki, którą obydwoje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę dalej tego komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być możliwie najlepszymi rodzicami, idąc naprzód" - pisała. Po tym, jak pojawiły się doniesienia, że rozwód został już sfinalizowany, portal Pudelek poprosił modelkę o komentarz. Ta zaprzeczyła.

Na ten moment nie mamy rozwodu. Oficjalnie mamy separację i już podpisaną ugodę w sądzie - powiedziała.

Krupa i Nunes wciąż pozostają w dobrych relacjach, a na ich profilach w mediach społecznościowych pojawiają się nawet wspólne zdjęcia z Ashą. To budziło wątpliwości wśród fanów. Niektórzy mieli nawet nadzieję, że para wróciła do siebie. Modelka jednak wciąż utrzymuje, że robią to dla córki. "To dla mnie smutne, że dużo jest sytuacji, nawet wśród znajomych, w których przechodzą wojnę w swoich związkach przy rozstaniu. Nie rozumieją, że to idzie na psychikę dziecka" - mówiła w rozmowie z Plotkiem, dodając, że poczucie bezpieczeństwa córki jest dla niej najważniejsze. Wspólne zdjęcia Joanny Krupy i Douglasa Nunesa znajdziecie w galerii na górze strony.