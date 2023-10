Księżna Kate na wózku inwalidzkim. Ten widok zaskoczył wielu

Książęca para regularnie bierze udział w różnego typu akcjach charytatywnych. Nie inaczej było tym razem, gdy księżna Kate wybrała się do Hull, aby wziąć udział w meczu rugby na wózkach inwalidzkich. Na miejscu obecni byli fotoreporterzy, którzy uwiecznili sportowe zmagania żony księcia Williama. Widać było, że radzi sobie doskonale i świetnie się bawi, rywalizując na boisku.

Księżna Kate na wózku. Zagrała w rugby

W czwartek 5 października księżna Kate odwiedziła Hull w północno-wschodniej Anglii i wzięła udział w meczu rugby, aby podkreślić integracyjny charakter tego sportu. Dołączyła także do sesji treningowej prowadzonej przez członków drużyny, która zdobyła Puchar Świata w rugby England Wheelchair Rugby League.

Głównym zadaniem księżnej było podkreślenie pozytywnego wpływu Ligi Rugby dla Osób Niepełnosprawnych na osoby uprawiające ten sport. Żona księcia Williama chciała także pokazać, jak sport może pomóc w walce z nierównościami i zapewnić ludziom platformę do rozwijania swoich umiejętności oraz sprawności fizycznej niezależnie od okoliczności i pochodzenia. Udział w meczu księżnej Kate wpisuje się w jej rolę jako patronki Rugby Football League - stanowisko to przejęła od szwagra, księcia Harry'ego, gdy ten wycofał się ze swoich królewskich obowiązków. Na zdjęciach, które trafił do sieci, widać, że księżna Kate spełnia się w tej roli - na boisku tryskała dobrym humorem, doskonale radziła sobie zarówno z grą, jak i obsługą wózka. Widać, że sport drużynowy to dla niej prawdziwa gratka. Nic dziwnego, sama kiedyś jako nastolatka regularnie trenowała kajakarstwo i brała nawet udział w zawodach.

Teraz księżna Walii wzięła także udział w ćwiczeniach umiejętności gry w piłkę z zawodnikami PDRL i LDRL oraz uczniami z Centrum Doskonałości Hull FC. W Centrum Doskonałości uczniowie w wieku 16-18 lat stawiają pierwsze kroki w kierunku ewentualnej kariery zawodowej w sporcie. W styczniu żona księcia Williama wydała przyjęcie dla angielskiej drużyny Ligi Rugby na Wózkach w Hampton Court Palace z okazji uznania jej za mistrza świata w listopadzie ubiegłego roku.