Morawiecki zapowiada, że Wardęga złoży zeznania. "Koniec z patostreamerami"

3 października 2023 roku w sieci pojawił się niepokojący materiał Sylwestra Wardęgi. Youtuber obnażył nielegalne i przerażające zachowania znanych polskich twórców, których dopuścili się wobec nieletnich. Oskarżenia związane z pedofilią padły w stronę Stuarta Burtona, znanego jako Stuu, Marcina Dubiela i Michała Barona, znanego jako Boxdel. W przeciągu zaledwie dwóch dni filmik został obejrzany przez prawie sześć milionów osób. Opinie na ten temat wyraziły nie tylko znane gwiazdy, lecz także politycy. Głos w sprawie zabrał między innymi Mateusz Morawiecki. Obiecał, że zrobi wszystko, aby winowajcy ponieśli największą możliwą karę.

Zobacz wideo Morawiecki ostro o aferze youtuberów. "To działanie będziemy starali się wykorzenić"

Mateusz Morawiecki podjął decyzję. Zapowiada przesłuchanie Sylwestra Wardęgi

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro potwierdził, że prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie afery polskich youtuberów. 5 października Mateusz Morawiecki opowiedział o rozwoju sytuacji. Dodał, że prowadzone są intensywne czynności śledcze. Przyszła pora na to, żeby Sylwester Wardęga złożył zeznania przez odpowiednimi organami. "Musimy chronić nasze dzieci w internecie! (...) Nie mogę mówić o wszystkich czynnościach, ale zapewniam Was, że nasze służby działają. Koniec z patostreamerami i internetowymi 'celebrytami', którzy żerują na najmłodszych!" - napisał w poście na Twitterze.

Mateusz Morawiecki skomentował aferę tzw. Pandora Gate za pośrednictwem live'a na Facebooku

Mateusz Morawiecki postanowił zabrać głos w sprawie afery youtuberów. Wyznał, jakie są jego odczucia co do ostatnich wydarzeń. "Usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, by krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest coś tak okropnego, że musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. Ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją rozpoznawalność, to coś okropnego (...)" - podkreślił. Dodał, że postara się zrobić wszystko, aby chronić dzieci przed tego typu zdarzeniami. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.