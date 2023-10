Podczas tzw. tygodnia noblowskiego przyznawane są Nagrody Nobla w różnych dziedzinach życia i nauki. W tym roku ogłoszono aż troje laureatów w dziedzinie fizyki i tylu samo w chemii. Środowisko pozanaukowe najbardziej czeka jednak na wyróżnienie w literaturze. Zwycięzcą w tej tematyce w 2023 roku okazał się pochodzący z Norwegii Jon Fosse. To właśnie on odebrał statuetkę od Szwedzkiej Akademii. Co o nim wiadomo?

Laureat Literackiej Nagrody Nobla 2023. Dlaczego Jon Fosse?

Nazwisko Jona Fosse jako laureata przekazano podczas konferencji prasowej 5 października w Sztokholmie. W laudacji na cześć nagrodzonego mogliśmy usłyszeć: "Łączy zakorzenienie w języku i naturze swojego norweskiego pochodzenia" - powiedział pisarz Anders Olsson. Akademia Szwedzka uzasadniła wybór m.in. tym, że Fosse zasłużył na wyróżnienie "za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz temu, czego nie sposób wypowiedzieć". Charakterystyczny styl pisarza zaczęto nawet nazywać "minimalizmem Fossego". Jest jednym z najwybitniejszych norweskich pisarzy. Jak podkreślono w Akademii Szwedzkiej, jest też jednym z najczęściej wystawianych dramaturgów na świecie. Powstało wiele sztuk na podstawie jego dzieł. Pisze też sztuki teatralne, poezję, a nawet książki dla dzieci. Jego prace były dotychczas tłumaczone na 40 języków. Napisał m.in. "Drugie imię", czy Septologię I-II".

Kim jest Jon Fosse? Laureat Literackiej Nagrody Nobla kocha Wiedeń

Jon Fosse ma 64 lata. Skończył komparatystykę, ale studiował też filozofię. Zadebiutował w wieku 34 lat. W latach 90. zaczął pisać dramaty, które przyniosły mu pierwsze sukcesy w branży. Jego poglądy na świat zmieniały się wraz z wiekiem. "Jako nastolatek dojrzewający w latach 70. zafascynowałem się marksizmem, byłem zdeklarowanym materialistą i ateistą. Dziś jestem człowiekiem wierzącym" - powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Prywatnie wiele czasu w ciągu roku spędza z rodziną w okolicach Wiednia, gdzie lubi odpoczywać i pisać. Ma żonę Słowaczkę i dzieci, ale skrzętnie chroni swojego życia prywatnego.