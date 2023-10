Marlena Jonasz jest aktorką znaną z seriali TVP, takich jak "Barwy szczęścia", "O mnie się nie martw" czy "Komisarz Alex". Można ją było zobaczyć także w produkcjach TVN m.in. w "Zakochanych po uszy", "Bunt!" czy "Pod powierzchnią". Oprócz tego aktywnie działa w sieci. W filmie na TikToku opowiedziała o przykrej sytuacji, która spotkała ją podczas podróży po Barcelonie. Złodziej ukradł jej torebkę. W opublikowanym filmie zdradziła szczegóły.

Gwiazda TVP opowiedziała o kradzieży. "Uczcie się na moim błędzie"

"Jak po chamsku zostałam okradziona w Barcelonie" - zaczęła tymi słowami nagranie. Marlena Jonasz nie spodziewała się tego, co ją spotka, gdy wstąpiła na kawę do pobliskiej kawiarni. "Poszliśmy na kawę, siedzieliśmy w kawiarni, w bardzo fajnej, spokojnej dzielnicy, naprzeciwko hotelu. Siadłam na krześle, powiesiłam torebkę na oparciu za mną, myśląc, że to jest bezpieczne" - powiedziała. Dodała, że była pewna, że zdążyłaby zareagować w sytuacji kradzieży, ale przeliczyła się. Sprawę zgłosiła do odpowiednich służb, jednak nic nie udało jej się zdziałać.

Tyle wiedziałam o kradzieżach, tyle się o tym mówi, powiesiłam ją na oparciu i byłam przekonana, że w razie co będę czuła, bo przecież torebka jest za mną, a naprzeciwko siedzi mój chłopak. No ale najwidoczniej nie poczułam, torebka została skradziona, zorientowałam się, szukałam na pobliskich śmietnikach, zgłosiłam sprawę na policję, ale tak, ja to w Barcelonie bywa, nikt nic z tym nie zrobił. Także serio, uważajcie na siebie i swoje torebki, bo jest grubo - ostrzegła obserwatorów na TikToku.

"Ja zawsze jestem przeczulona na kradzieże. Tyle o tym słyszałam, od znajomych, rodziny. A jednak. W ułamku sekundy, nie wiadomo kiedy. Uczcie się na moim błędzie i w kawiarni, knajpie NIGDY nie wieszajcie torebki na krześle" - zaapelowała w opisie do filmu. W komentarzach internauci zauważają, że to częsty sposób kradzieży, zwłaszcza w hiszpańskim mieście. "Nigdy się nie wiesza tak torebki", "Tak to częste w Barcelonie. Mnie też to spotkało" - czytamy.