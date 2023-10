15 października odbędą się w Polsce wybory do Sejmu i Senatu. W medialnym przekazie często mówi się o nich jako "najważniejszych polskich wyborach od 1989 roku". Od wielu tygodni prowadzone są kampanie społeczne mające na celu przekonanie do wzięcia w nich udziału. Choć wielu ze znanych osób nie chce się wprost opowiadać politycznie, Justyna Kowalczyk-Tekieli do nich nie należy. Była biegaczka narciarska nie dość, że potwierdziła swoją obecność przy urnach, to co do nazwiska wskazała, kto może liczyć na jej poparcie.

Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo zagłosuje. Padło nazwisko

"Będę głosować, bo od wyników wyborów bezpośrednio będzie zależeć ważna decyzja rzutująca na moje i Hugonka życie" - napisała w mediach społecznościowych Justyna Kowalczyk-Tekieli. "Mój głos oddam Jakubowi Kotowi. To, że był sportowcem, jest najmniej dla mnie ważne. To mądry, elokwentny człowiek, który umie w ekonomię" - doprecyzowała sportsmenka. Kim jest Jakub Kot? To był skoczek narciarski, a obecnie telewizyjny ekspert. 33-latek startuje w wyborach z listy Koalicji Obywatelskiej.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Te gwiazdy zachęcają do wzięcia udziału

O tym, jak ważne są wybory, które odbędą się 15 października, przekonują także gwiazdy. "Proszę wszystkich i zachęcam do udziału w wyborach. To najlepsze, co możemy zrobić, jeśli chcemy decydować o tym, w jakim kraju chcemy żyć. Żeby były w tym kraju szanowane demokracja, prawa człowieka" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem Maja Ostaszewska. Natasza Urbańska zwróciła się z kolei do wszystkich osób, które osiągnęły prawa wyborcze. Jak powiedziała w rozmowie z naszym reporterem, jest to moment, kiedy można wybrać po swojemu. "Wybieraj mądrze" - dodała. "Nie ma innej drogi, po prostu trzeba głosować" - zaznaczyła Agnieszka Woźniak-Starak. "To od nas zależy, jaka jest przyszłość, ja idę na wybory, mam nadzieję, że wy wszyscy też" - podkreśliła reżyserka Kalina Alabrudzińska. Całe wideo, w którym wypowiedziały się także Lara Gessler i Marta Wierzbicka, znajdziecie pod tym linkiem.