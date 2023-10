5 października 2023 roku mija dziewięć lat od śmierci Anny Przybylskiej. To ważny dzień dla bliskich aktorki. Jej najstarsza córka, Oliwia Bieniuk, udostępniła w sieci wyjątkowe zdjęcie z rodzinnego albumu. Fotografia przedstawia prywatną chwilę czułości między mamą a córką. Młoda aktorka nie dodała żadnego opisu, zdjęcie opatrzyła jedynie czarnym serduszkiem. O Przybylskiej nie zapominają też przyjaciele. Katarzyna Bujakiewicz, w rozmowie z nami przyznała, że ten dzień jest dla niej szczególny. "Nie będę ściemniać, nie umiem o tym gadać. Wszystko, co miałam powiedzieć, powiedziałam w filmie i w książce (o Annie Przybylskiej - red.). Jest mi ciężko cokolwiek powiedzieć. Była cudowną osobą, fajnym człowiekiem, wspominam ją. Dzisiaj jest taki mój dzień z Anią" - wyznała. Ten czas z pewnością najtrudniejszy jest dla najbliższej rodziny aktorki. Jej mama, Krystyna Przybylska, w rozmowie z "Faktem" opowiedziała, jak spędzi tę rocznicę. Opowiedziała też ostatnich wspólnych chwilach z córką.

Krystyna Przybylska wspomina ostatnie chwile z córką. "Mówiła: mamuś, dla takiej chwili warto żyć i popatrzyła na morze"

Anna Przybylska zmarła 5 października 2014 roku. Chorowała na raka trzustki, ale nowotwór był już w tak zaawansowanym stanie, że nie dało się jej uratować. Zmarła, mając zaledwie 36 lat. Mama Anny Przybylskiej, Krystyna Przybylska, w rozmowie z "Faktem" wspomniała jedną z ostatnich chwil, które spędziła z córką. "Myśmy chwilę posiedzieli w sobotę czwartego na ławce w Orłowie. Te żaglówki na morzu, słońce... i tak jakby odpłynęła tą żaglówką. Ona mówiła: mamuś, dla takiej chwili warto żyć i popatrzyła na morze" - wyznała. Mama aktorki podkreśliła, jak zamierza spędzić dziewiątą rocznicę śmierci córki. "Będziemy na cmentarzu. Spotkam się z rodziną, posiedzimy, wypijemy kawę, herbatę, zjemy ciasto, powspominamy, zapalimy jej świeczkę. I tak do następnego roku. Pamięć rodziny nigdy nie zgaśnie. Rocznica, samo to przypomnienie jest ciężkie. Nawet ostatnio sobie tak pomyślałam, jaka będzie pogoda. 5 października w 2014 r. była piękna. I tak myślałam, czy teraz też będzie tak świeciło słońce" - opowiedziała.

Krystyna Przybylska podziękowała fanom jej córki. "To są ludzie, którzy widać, że kochali i szanowali Anię"